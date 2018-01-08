Собянин: На Сокольнической линии начнут ходить восьмивагонные поезда

На Сокольнической линии столичной подземки с 10 января начнут ходить восьмивагонные поезда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

"С 10 января начнется новая веха в истории самой первой ветки московского метро. На Сокольническую линию выйдут восьмивагонные поезда. Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 миллионов в год", - написал градоначальник в своем микроблоге.

Напомним, Сокольническая или "красная" ветка - это самая первая линия московского метро, по которой в 1935 году стали курсировать четырехвагонные поезда. В середине прошлого века их удлинили до семи, а больше не позволяли платформы. Столичные власти провели серьезную работу, чтобы, не перестраивая платформы полностью, добавить к составам еще по одному вагону.