Трейлер: "Наш мультяшный президент" - сериал про Дональда Трампа
Вышел трейлер анимационной сатиры от Showtime "Наш мультяшный президент".
Канал Showtime, не особо скрывающий свою слабость к политическим проектам, в следующем месяце выпускает анимационный псевдодокументальный сериал, посвященный американскому президенту Дональду Трампу.
В центре сюжета - безумие, которое, по мнению авторов, скрывается за стенами Белого дома, а точнее, в голове американского президента и его окружения, превращая их жизнь в нечто среднее между комедией и абсурдом.
Занимается проектом Стивен Кольбер, ведущий собственного шоу The Late Show with Stephen Colbert, а сам сериал, состоящий из десяти эпизодов, будет представлен для ознакомления 28 января на ограниченном количестве платформ.
Дата выхода сериала запланирована на 11 февраля 2018 года.