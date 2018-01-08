На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Трейлер: "Наш мультяшный президент" - сериал про Дональда Трампа

Новость 08.01.2018, 14:28 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел трейлер анимационной сатиры от Showtime "Наш мультяшный президент".

Канал Showtime, не особо скрывающий свою слабость к политическим проектам, в следующем месяце выпускает анимационный псевдодокументальный сериал, посвященный американскому президенту Дональду Трампу.

Фото: youtube.com
Трейлер: футбольный фильм Данилы Козловского "Тренер"

В центре сюжета - безумие, которое, по мнению авторов, скрывается за стенами Белого дома, а точнее, в голове американского президента и его окружения, превращая их жизнь в нечто среднее между комедией и абсурдом.

Занимается проектом Стивен Кольбер, ведущий собственного шоу The Late Show with Stephen Colbert, а сам сериал, состоящий из десяти эпизодов, будет представлен для ознакомления 28 января на ограниченном количестве платформ.

Дата выхода сериала запланирована на 11 февраля 2018 года.

Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: потолстевшую Эмилию Кларк заподозрили в сюжетной беременности 15:30
Видео: Кит "Джон Сноу" Харингтон устроил в баре пьяный дебош 07.01.2018
Фото: Британия "промаркировала" героев "Игры престолов" 07.01.2018
#сериалы
Фото: twitter.com/goldenglobes
В Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы" 11:45
У четвертого сезона "Фарго" появилась предварительная дата премьеры 06.01.2018
Серия про "Стартрек" из "Черного зеркала" может стать новым сериалом 06.01.2018
#анимация
Фото: kinopoisk.ru
Фото: ЦБ разместил Винни-Пуха и трех богатырей на новых монетах 28.12.2017
Видео: шесть песен Владимира Шаинского на века 26.12.2017
Видео: "Очень странные дела" в формате Lego 24.12.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.