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Рубрика: В мире

Украинский суд арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма

Текст: Юрий Когалов

Херсонский городской суд на месяц арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Таким образом, он частично удовлетворил требование прокуратуры, которая просила взять его под стражу на 60 суток.

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Как сообщает агентство УНИАН, сам факт работы Михальчевского в правительстве республики Крым после его воссоединения с Россией сторона обвинения считает деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. Кроме того, экс-министра обвиняют в подготовке референдума 2014 года, на котором население полуострова высказалось за присоединение к РФ.

В пятницу в его временном жилье в Киеве был проведен обыск. Представители СБУ изъяли паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение и другие документы.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), Михальчевскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Петр Михальчевский занимал пост главы министерства здравоохранения Крыма с марта по июнь 2014 года - в первые три месяца после воссоединения республики с Россией.

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