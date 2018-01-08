Украинский суд арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма

Херсонский городской суд на месяц арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Таким образом, он частично удовлетворил требование прокуратуры, которая просила взять его под стражу на 60 суток.

Как сообщает агентство УНИАН, сам факт работы Михальчевского в правительстве республики Крым после его воссоединения с Россией сторона обвинения считает деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. Кроме того, экс-министра обвиняют в подготовке референдума 2014 года, на котором население полуострова высказалось за присоединение к РФ.

В пятницу в его временном жилье в Киеве был проведен обыск. Представители СБУ изъяли паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение и другие документы.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), Михальчевскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Петр Михальчевский занимал пост главы министерства здравоохранения Крыма с марта по июнь 2014 года - в первые три месяца после воссоединения республики с Россией.