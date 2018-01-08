В Киеве на здание Российского центра науки и культуры напали радикалы

Радикалы из организации "Черный комитет" в Рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества, сообщил РИА Новости сотрудник центра в воскресенье.

"Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла. Помещению нанесен значительный материальный ущерб", - рассказал представитель РКИЦ. По его словам, это уже не первое нападение на российское представительство в Киеве, "и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет искать злоумышленников".

Нападавшие оставили у входа в Центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских учреждений на Украине. Спустя некоторое время на странице радикальной организации в Facebook появилась видеозапись хулиганской выходки.