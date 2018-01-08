Видео: В Нью-Йорке загорелась вершина башни Трампа

В Нью-Йорке в башне, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, произошел пожар. Как сообщает NBC New York, возгорание произошло рано утром, и на его ликвидацию было направлено несколько пожарных расчетов.

По данным городских властей, пострадали два человека. Предположительно, огонь возник на крыше из-за неисправности проводки.

Сам Трамп в настоящее время находится в Белом доме в Вашингтоне.