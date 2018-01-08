Видео: Ведущий CNN грубо прервал интервью с секретарем Трампа

Ведущий телекомпании CNN Джейк Тэппер вступил в перепалку с одним из советников президента США Стивеном Миллером, у которого брал интервью, а затем грубо прервал беседу.

Во время разговора речь зашла о реакции Дональда Трампа на недавно вышедшую книгу журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". Миллер упрекнул CNN в навязывании зрителям однобокого взгляда на деятельность администрации президента США. И в ответ получил замечание, что его интересует лишь мнение самого Трампа и что он не отвечает на поставленные вопросы.

"Вы тут 24 часа в сутки показываете антитрамповские сюжеты. Дайте мне три минуты, чтобы рассказать о реальной работе Дональда Трампа", - заявил Миллер. "Вы тут сейчас занимаетесь тем, что продвигаете одностороннюю позицию", - ответил Тэппер.

Несколько минут ведущий и советник перебивали друг друга, после чего интервью было закончено по инициативе представителя телеканала. По некоторым данным, Миллера вывели из студии силой.

Ранее в США вышла в свет книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". Автор Майкл Вулф построил ее на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В книге содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп подверг книгу резкой критике.

Президент США неоднократно обвинял американские СМИ, в том числе CNN, в необъективном подходе, искажении его образа, публикации недостоверной информации.