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Видео: ключевая битва "Последних джедаев" в формате 16 bit

Новость 08.01.2018, 19:00 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Любовь к "Звездным войнам" через пиксельный поединок: ключевая битва последнего эпизода в формате 16 bit.

Осторожно - спойлеры!!!

На канале пользователя Mr Sunday Movies представлен ролик, где в формате 16-битной игры воспроизводится героическая битва из фильма "Звездные войны: Последние джедаи" "убийцы джедаев" Кайло Рена против гранд-мастера джедайской мысли и меча Люка Скайуокера.

Фото: twitter.com/BDisgusting
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Создатели ролика весьма бережно перенесли атмосферу, диалоги и движения участников ключевого события, включая нюансы с цветом меча у Скайуокера. Отдельно стоит упомянуть уровень проработки даже таких элементов, как эпизодическое появление тяжелого штурмового шагохода Первого ордена (он же вездеход "Мегакалибр-6"), который, в свою очередь, вдохновил известную компанию Nissan на создание собственного вездехода.

Вполне возможно, что это короткое произведение пиксельного искусства, вслед за успехом мобильной версии "Очень странных дел", может привести к появлению новой игры по мотивам "Звездных войн".

Отметим, что пиксельные покушения на мир самой известной космической саги в мире совершались и ранее - к таковым стоит отнести, к примеру, ремейк трейлера.

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