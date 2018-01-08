Вышел новый трейлер фильма "Винчестер" - про дом, призраков и старушку

Вышел новый трейлер лабиринтного хоррор-детектива "Винчестер. Дом, который построили призраки".

Демиургами постановки, напомним, числятся братья Спириг, которые без лишнего шума запечатали своей социальной антиутопией "Воины света" вход в выжженную вдоль и поперек толпой неуемных постановщиков гробницу вампирской тематики. Понадобилось несколько лет, чтобы кто-то сумел повторить подобный кинофокус - ими стали Тайка Вайтити и Джемейн Клемент с "Реальными упырями" и Ана Лили Амирпур со своей "Девушка возвращается одна ночью домой".

Впрочем, возвращаясь к Спиригам, отметим, что изобретательность братьев выручала не раз - так, имея на руках лишь мозголомный сюжет и мизерный бюджет, Спириг переосмыслили почти всю категорию фильмов про перемещения во времени другой своей работой - "Патруль времени", где главную роль сыграла Сара Снук.

Видимо, тандем сложился, и Спириги отыскали уютную роль для молодой актрисы и в новом готическом проекте.

В главной роли здесь выступает матерая волшебница образа Хелен Миррен и съевший собаку на вторых ролях австралийский актер Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис").

В центре сюжета, в котором сплелись воедино элементы визуальных излишеств барокко, атмосферного магнетизма декаданса и строительного триллера, окажется Сара Винчестер, наследница того самого рода изобретателей знаменитого огнестрельного оружия. По ее мнению, семейство Винчестер преследуют неугомонные духи, призраки и прочие замогильные кавалергарды всех мастей.

Для того, чтобы поймать сих утомляющих ее ум и сердце потусторонних незваных гостей, Сара, по весьма алогичному проекту, выстраивает целый замок с оригинальным комплексом загадочно выстроенных комнат. Но некоторые вещи не желают идти по заготовленному плану.

Премьера в РФ запланирована на 5 апреля 2018 года.