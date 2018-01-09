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Acer снова показала рекордно тонкий ультрабук
Acer побила собственный рекорд. Новый ультрабук Swift 7, представленный на выставке CES 2018, превзошел своего предшественника, который считался самым тонким ноутбуком в мире.
Толщина устройства - 8,98 миллиметра (предыдущая модель имела толщину чуть менее 1 сантиметра).
Обновленный Acer Swift 7 оснащен процессором Intel Core i7 седьмого поколения, 8 гигабайтами оперативной памяти и жестким диском на 256 гигабайт. Диагональ HD-дисплея "подросла" с 13,3 до 14 дюймов.
Swift 7 имеет сенсорную панель и поддерживает 4G.
Стоимость Acer Swift 7 - 1 699 долларов. В продаже в европейских магазинах он появится в апреле.
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