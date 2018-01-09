АТОР: Россияне застряли на швейцарском курорте из-за снегопада

13 тысяч человек заблокированы в Альпах из-за снегопада, среди них есть россияне, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, швейцарский горнолыжный курорт Церматт отрезан от мира: автодороги и железная дорога завалены снегом. Отрезаны пути из итальянского курорта Червиния в долине Аоста. И "красный" (четвертый из пяти) уровень лавинной опасности объявлен во французских Альпах.

В настоящий момент в Церматте отдыхают 13 тысяч человек. И 5,5 тысяч человек там проживают постоянно. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, россияне среди застрявших в Альпах туристов точно есть, передает РИА Новости.

Тем более, что это направление очень популярно у наших сограждан, особенно в период зимних каникул. Сколько именно россиян сейчас находятся на альпийских курортах, выясняют в АТОР.