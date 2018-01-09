Банки начали разделяться и больше платить за вклады граждан

С нового года вступили в силу два изменения, затрагивающие деятельность российских банков. Они приступили к разделению на базовые и универсальные в зависимости от размера капитала. Кроме того, банки теперь будут отчислять взносы в Фонд страхования вкладов (ФСВ) по максимальной разрешенной законом ставке.

Увеличить базовую ставку взносов банков в ФСВ до 0,15 процента с 0,12 процента решил совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в октябре 2017 года. Такое изменение для банков - участников системы страхования вкладов вступило в силу с первого квартала 2018 года. До этого, с третьего квартала 2016 года, АСВ подняло показатель до 0,12 процента с 0,1 процента от ежеквартальных остатков на счетах физлиц в банках.

"Речь идет о необходимости пополнения средств АСВ - за последние годы значительное число отзывов лицензий, в том числе у крупных банков, потребовало от АСВ существенных выплат вкладчикам, и агентству приходилось прибегать к кредитам ЦБ для их покрытия", - говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. Крупнейшим в 2017 году (и за все время работы системы страхования вкладов) страховым случаем стал лишенный лицензии банк "Югра" - объем выплат его вкладчикам оценивался почти в 170 миллиардов рублей.

Ставка взносов в ФСВ в 0,15 процента - максимальный разрешенный уровень. Закон допускает, что она может увеличиваться и до 0,3 процента, но только не более чем на два квартала в течение полутора лет. По мнению Проклова, ее рост до этого показателя в 2018 году и далее нельзя исключать (все будет зависеть от размера компенсаций вкладчикам при новых отзывах лицензий), но базовым сценарием это считать нельзя.

Также с начала 2018 года ЦБ переходит к пропорциональному регулированию банковской системы в зависимости от объема капитала. В течение года банки должны будут принять решение - либо увеличить капитал до миллиарда рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 миллионов рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года, сообщал ЦБ.

Основные банковские операции банкам с базовой лицензией по-прежнему будут доступны. Они смогут привлекать деньги во вклады, открывать и вести счета, осуществлять денежные переводы, продавать и покупать иностранную валюту, кредитовать физлиц и бизнес. Но такие банки будут ограничены в операциях с иностранными клиентами - в частности, по размещению привлеченных средств, выдаче банковских гарантий и по привлечению во вклады драгметаллов.

При этом к банкам с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование. Они будут должны раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность (с аудиторскими заключениями), но раскрывать данные о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом обязанности у них не будет. Закон фактически разделяет российскую банковскую систему по трем уровням регулирования - от наиболее жесткого у десятков системообразующих банков и кредитных организаций с универсальной лицензией до ограниченного у банков с базовой лицензией.

По словам Проклова, ни повышение ставок страховых взносов, ни разделение лицензий банков не станет значимым фактором, способным повлиять на процентные ставки по кредитам и депозитам для населения в 2018 году. "Сейчас гораздо более существенное влияние на их динамику оказывает долгосрочное снижение инфляции и соответствующее снижение ключевой ставки ЦБ, которое, как мы полагаем, продолжится", - подчеркивает аналитик.