Эффективные регионы получат дотации на повышение бюджетных зарплат

Регионам компенсируют часть средств, которые они потратят в 2018 году на повышение зарплат бюджетникам. Но помощь из центра получат только те регионы, которые смогли обеспечить в прошлом году прирост поступлений налога на прибыль организаций в федеральный бюджет не менее чем на два процента. Так простимулируют рост налогового потенциала в регионах.

Зарплаты в 2018 году повысят всем бюджетникам. Многие получат прибавку в рамках майских указов президента, а остальным работникам бюджетных учреждений, как писала ранее "Российская газета", индексируют зарплаты на четыре процента.

Основная часть бюджетных зарплат зависит от региональных бюджетов. Это зарплаты работников сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, поясняет заведующий Лабораторией региональных политических исследований НИУ ВШЭ Ростислав Туровский. Многим регионам средств не хватает, поэтому федеральный центр косвенно помогает им увеличить расходы на зарплаты. Так что дополнительные дотации будут весьма кстати. На эти цели зарезервировано 36,7 миллиарда рублей.

Деньги получат самые эффективные территории. "Во-первых, необходимо дать регионам возможность завершить повышение зарплат бюджетникам. А во-вторых, простимулировать те территории, которые увеличивают свои собственные доходы и тем самым позволяют сокращать трансферты из федерального бюджета", - говорит Туровский.

Налог на прибыль наряду с НДФЛ является одним из двух основных собственных доходов регионов, поясняет он. Если речь идет о росте налога на прибыль более чем на два процента, то поощрение, скорее всего, коснется очень большего количества регионов.

С налогом на прибыль у субъектов РФ ситуация очень даже неплохая. По данным Федеральной налоговой службы, с января по сентябрь 2017 года поступления от него в федеральный бюджет составили 570,3 миллиарда рублей. За аналогичный период 2016 года было собрано всего 372,1 миллиарда рублей, то есть рост составил более 50 процентов.

Заметную прибавку налоговых поступлений показывают многие, проще сказать, кто в аутсайдерах. Например, в Новгородской области поступления в федеральный бюджет налога на прибыль организации снизились почти на 50 процентов, в Республике Карелия - почти на 30 процентов. Также в "минусе", Амурская, Архангельская, Сахалинская, Ульяновская области, Республика Ингушетия и еще несколько регионов.

Поддерживая местные власти, федеральный центр также стимулирует их повышать бюджетные зарплаты. Кроме того, увеличение налоговых поступлений будет учитываться в оценке эффективности региональных властей. Лучшие регионы впоследствии будут поощрять, добавляет Ростислав Туровский.