Нападающего "ПСЖ" Неймара назвали самым дорогим футболистом мира среди игроков, выступающих в топ-5 чемпионатов. Рейтинг составили эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory.

Трансферную стоимость 25-летнего бразильца оценили в 213 миллионов евро. Эта сумма складывается из таких критериев, как возраст, позиция, результативность, длительность контракта, международный статус. Напомним, что переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро вошел в историю мирового футбола.

На второе место в рейтинге поставили форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который оценивается в 202,2 миллиона евро. Далее идут Гарри Кейн ("Тоттенхэм") - 194,7 млн, Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 192,5 млн и нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала - 174,6 млн. Интересно, что лидер "Реала" Криштиану Роналду занимает только 49-ю позицию (80,4 млн евро).