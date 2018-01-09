Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 481-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4265) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта "г" пункта 2 части первой статьи 344 слова "и залогодержателе" заменить словами ", а также о залогодержателе, за исключением случаев, установленных настоящими Основами";

2) статью 1033 дополнить частью пятой следующего содержания:

"В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, в уведомление о возникновении залога, уведомление об изменении залога и уведомление об исключении сведений о залоге могут быть внесены сведения об отказе от публикации информации о залогодержателе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом сведения о залогодержателе, содержащиеся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, не публикуются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

3) часть вторую статьи 1034 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) сведения об отказе от публикации информации о залогодержателе в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 1033 настоящих Основ.".

Статья 2

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; 2009, N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; 2017, N 31, ст. 4782) дополнить статьей 922 следующего содержания:

"Статья 922. Освобождение от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Правительство Российской Федерации может определить случаи, в которых общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) информации, касающейся сделок, являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и (или) вправе осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме, а также лиц, в отношении которых общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) указанной информации и (или) вправе осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме.".

Статья 3

Статью 301 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Правительство Российской Федерации может определить случаи, в которых эмитенты вправе не осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 30 настоящего Федерального закона, и (или) ограничить состав и (или) объем такой информации, а также лиц, в отношении которых эмитенты вправе не осуществлять раскрытие информации, подлежащей такому раскрытию, и (или) вправе ограничить состав и (или) объем такой информации.".

Статья 4

Главу IV Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ"Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; 2011, N 1, ст. 13; 2013, N 30, ст. 4043; 2015, N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 29; N 27, ст. 4276; 2017, N 31, ст. 4782) дополнить статьей 501 следующего содержания:

"Статья 501. Освобождение от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Правительство Российской Федерации может определить случаи, в которых общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) информации, касающейся сделок, являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и (или) осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме, а также лиц, в отношении которых общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) указанной информации и (или) осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме.".

Статья 5

Внести в пункт 2 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2011, N 30, ст. 4576; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 11; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4775) следующие изменения:

1) абзац третий дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

2) дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых сведения о юридических лицах, указанные в подпунктах "л2", "н1", "н2", "н3" и "о" пункта 7 настоящей статьи, не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сведения о юридических лицах, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, вносятся в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц без их размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом указанные в подпункте "н1" пункта 7 настоящей статьи сведения о юридических лицах - залогодателях вносятся в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц наряду с их размещением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

3) абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами шестым - девятым.

Статья 6

Внести в статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2016, N 27, ст. 4164) следующие изменения:

1) часть 31 дополнить словами ", за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены ограничения на передачу информации в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения";

2) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Правительство Российской Федерации вправе установить ограничения на передачу источниками формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй.".

Статья 7

Внести в часть 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2014, N 49, ст. 6912) следующие изменения:

1) пункт 1 после слова "документацию" дополнить словами "(за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены ограничения на предоставление информации и документации)";

2) пункт 2 после слов "документации, запрашиваемых аудиторской организацией, индивидуальным аудитором" дополнить словами "(за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены ограничения на предоставление информации и документации)".

Статья 8

Часть 8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2014, N 19, ст. 2316; 2016, N 27, ст. 4195) изложить в следующей редакции:

"8. Консолидированная финансовая отчетность организации, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения, определенные Правительством Российской Федерации, раскрывается в части, не содержащей указанных сведений. В случае, если в консолидированной финансовой отчетности часть информации, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения, определенные Правительством Российской Федерации, не может быть выделена, такая отчетность не подлежит раскрытию.".

Статья 9

Часть 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 15, ст. 2066) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор.".

Статья 10

Часть 3 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N 51, ст. 6677) дополнить словами ", а также случаев и лиц, установленных Правительством Российской Федерации".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; 2017, N 31, ст. 4786) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19) информирует не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения информации, в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 81 настоящего Федерального закона, головного исполнителя о банках, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.";

2) статью 81 изложить в следующей редакции:

"Статья 81. Уполномоченные банки

1. Банковское сопровождение осуществляется банком, который создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и в отношении которого Правительством Российской Федерации по согласованию с Президентом Российской Федерации принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.

2. В случае, если Правительством Российской Федерации принято решение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, Банк России включает соответствующий банк в перечень уполномоченных банков на основании уведомления Правительства Российской Федерации не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления, а также информирует уполномоченный банк и соответствующего государственного заказчика о принятом решении.

3. Каждый головной исполнитель в целях исполнения государственного контракта (отдельно по каждому государственному контракту) обязан выбрать из направленного ему государственным заказчиком перечня уполномоченных банков один банк, который будет осуществлять банковское сопровождение.

4. В случае окончания срока действия лицензии, указанной в части 1 настоящей статьи, банк, включенный в перечень уполномоченных банков, уведомляет Банк России об этом обстоятельстве не позднее чем за тридцать календарных дней до окончания срока действия лицензии.".

Статья 12

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин