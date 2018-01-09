Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 483-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства""

Принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 30, ст. 3597; N 49, ст. 5723; 2009, N 27, ст. 3267; N 29, ст. 3584; N 51, ст. 6153; 2011, N 1, ст. 49, 53; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7028; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1646; N 30, ст. 4073; N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3377, 3406; N 48, ст. 6637; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст. 3299; N 26, ст. 3890; 2017, N 31, ст. 4816; N 45, ст. 6585) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "и случаям переселения граждан за счет средств Фонда из аварийного жилищного фонда на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя";

2) статью 3 дополнить частью 43 следующего содержания:

"43. Фонд вправе открывать лицевые счета в Федеральном казначействе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

3) в части 5 статьи 12 слова "прибыли и об убытках" заменить словами "финансовых результатах";

4) в части 1 статьи 14:

а) пункт 4 после слов "до 1 сентября 2017 года" дополнить словами "(в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда после указанной даты в срок не позднее шести месяцев до завершения срока деятельности Фонда)";

б) в пункте 910 слова "после 1 января 2013 года" заменить словами "с 1 января 2013 года до 1 сентября 2017 года";

5) в статье 16:

а) в части 1 слова "1 сентября 2017 года" заменить словами "завершения срока деятельности Фонда";

б) в части 21 третье предложение изложить в следующей редакции: "Размер этапа 2017 года и (или) последующего года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть равен остатку аварийного жилищного фонда.";

в) часть 11 после слов "1 сентября 2017 года" дополнить словами ", этап этой программы, указанный в третьем предложении части 21 настоящей статьи, должен быть реализован не позднее завершения срока деятельности Фонда";

6) в статье 17:

а) в части 4 слова "В 2014 - 2017 годах" заменить словами "Начиная с 2014 года";

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Фонд проводит проверку обоснованности полученных уточненных сведений и сообщает о результатах такой проверки в указанный федеральный орган исполнительной власти.";

в) часть 61 изложить в следующей редакции:

"61. В случае представления субъектами Российской Федерации после 1 марта 2014 года уточненных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, указанного в части 5 настоящей статьи, в результате чего уточненная общая площадь указанного аварийного жилищного фонда оказывается больше его общей площади, сведения о которой были представлены ранее, для целей расчета суммы увеличения лимитов уточненные сведения учитываются в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации. В случае представления субъектом Российской Федерации после 1 марта 2014 года уточненных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, указанного в части 5 настоящей статьи, в результате чего уточненная общая площадь указанного аварийного жилищного фонда оказывается меньше его общей площади, сведения о которой по состоянию на 1 марта 2014 года были представлены ранее, размер ранее установленного лимита предоставления этому субъекту Российской Федерации финансовой поддержки уменьшается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае получения Фондом в период с 1 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, уточненных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда сумма уменьшения лимита сокращается на сумму в пределах образовавшегося по состоянию на 1 июля 2017 года остатка неиспользованного лимита средств на переселение, рассчитанного для этого субъекта Российской Федерации, а также сумму средств Фонда, возвращенных субъектом Российской Федерации в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года. Полученная субъектом Российской Федерации финансовая поддержка за счет средств Фонда в размере рассчитанного в соответствии с положениями настоящей части уменьшения лимита подлежит возврату в Фонд в порядке, предусмотренном статьей 231 настоящего Федерального закона.";

7) часть 6 статьи 19 признать утратившей силу;

8) дополнить статьей 192 следующего содержания:

"Статья 192. Особенности предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя

Порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в том числе условия предоставления такой финансовой поддержки, устанавливается Правительством Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с предоставлением такой финансовой поддержки, не применяются положения части 1 статьи 14, второго предложения части 1, пункта 1 части 2, частей 21 и 11 статьи 16 настоящего Федерального закона.";

9) в пункте 4 части 1 статьи 23 цифры "97 - 911" заменить словами "97 - 99 и 911";

10) в статье 231:

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) предусмотренном частью 61 статьи 17 настоящего Федерального закона.";

б) в части 12 после слов "неустраненного нарушения" дополнить словами ", а также в предусмотренном пунктом 5 части 1 настоящей статьи случае", слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7";

в) в части 3:

в пункте 6 слова "(за исключением этапа 2016 года)" и слова "В случае нарушения сроков реализации этапа 2016 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда возврат средств Фонда осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящей части." исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) средств Фонда в сумме, рассчитанной в соответствии с частью 61 статьи 17 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном этой частью.";

г) в части 4 слова "пункте 1" заменить словами "пунктах 1 и 5", дополнить словами ", а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 1 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня получения от указанного федерального органа исполнительной власти уточненных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, являющихся основанием для принятия решения о возврате средств Фонда".

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7028);

2) подпункт "в" пункта 13 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2012 года N 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7595);

3) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4073);

4) подпункт "г" пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 200-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3406).

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин