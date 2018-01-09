Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 490-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 23, ст. 2789; N 48, ст. 6246; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4591, 4596; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477, 3480; 2014, N 23, ст. 2928; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 14, ст. 1904; N 27, ст. 4160; 2017, N 31, ст. 4816) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в пункте 1 части 1:

в подпункте "а" слово "открытых" исключить;

в подпункте "г" слово "открытые" исключить;

б) подпункт "д" пункта 1 части 2 признать утратившим силу;

2) в статье 6:

а) в части 12 слово "открытых" исключить;

б) в части 13 слово "открытые" исключить;

в) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Корпорация на основании решения Правительства Российской Федерации может осуществлять от имени Российской Федерации права акционера акционерного общества, сто процентов акций которого принадлежат Российской Федерации и которое определено Правительством Российской Федерации в качестве управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных образований, на которых расположены учреждения Корпорации, акционерные общества Корпорации и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования.";

3) в статье 7:

а) в пункте 17 слова "и зависимых" исключить;

б) в пункте 171 слово ", зависимых" исключить;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26) осуществляет выдачу разрешений на строительство объектов использования атомной энергии в случаях строительства, реконструкции указанных объектов и разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов;";

г) дополнить пунктом 261 следующего содержания:

"261) осуществляет выдачу разрешений на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов учреждениям Корпорации, акционерным обществам Корпорации и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования, в случаях строительства, реконструкции указанных объектов на территориях этих закрытых административно-территориальных образований;";

д) в пункте 35 слова "и зависимых" исключить;

4) в пункте 4 части 4 статьи 17 слово ", зависимыми" исключить;

5) в части 1 статьи 18:

а) в пункте 2 слово "открытых" исключить;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) субсидии из федерального бюджета, предоставляемые Корпорации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;";

6) в наименовании главы 4 слова "и порядок ее финансового обеспечения" заменить словами ", финансовое обеспечение деятельности Корпорации";

7) в статье 19:

а) часть 1 дополнить словами ", а также мероприятий, обеспечивающих реализацию государственных программ";

б) часть 2 признать утратившей силу;

в) в части 3 слова "Программа деятельности Корпорации на долгосрочный период, решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации," заменить словами "Решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, государственные программы, программа деятельности Корпорации на долгосрочный период, решения";

8) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Корпорации за счет средств федерального бюджета

Финансовое обеспечение деятельности Корпорации за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

9) пункт 2 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"2) утверждает программу деятельности Корпорации на долгосрочный период;";

10) в пункте 6 части 3 статьи 32 слова "и зависимых" исключить;

11) в части 18 статьи 37 слова "Открытые акционерные" заменить словом "Акционерные", слово "открытых" исключить.

Статья 2

Пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 30 марта 2016 года N 74-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 14, ст. 1904) признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В. Путин