Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 45, ст. 6333; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4350; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;";

б) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;";

в) в абзаце двадцать седьмом слово "сбора" заменить словом "накопления";

г) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

"отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств;";

д) абзац тридцать первый признать утратившим силу;

2) в статье 5:

а) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"установление перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты такими товарами, такой упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств;";

б) абзац двадцатый дополнить словами "(далее также - норматив утилизации)";

в) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"установление порядка декларирования производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных в обращение товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год (далее - выпущенные в обращение на территории Российской Федерации);";

г) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"установление ставок сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, уплачиваемого производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров (далее - экологический сбор);";

д) абзац двадцать четвертый после слов "срока уплаты," дополнить словами "порядка осуществления контроля за правильностью его исчисления, полнотой и своевременностью внесения,";

е) в абзаце двадцать седьмом слова "отходов от использования товаров" исключить;

ж) в абзаце тридцать втором слова "готовых товаров (продукции) и видов упаковки," заменить словами "товаров, упаковки товаров,";

з)в абзаце тридцать третьем слово "порядка" заменить словом "правил";

и) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

"установление порядка разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем;";

к) в абзаце сорок третьем слово "или" заменить словами "и (или)";

л) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:

"утверждение порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией указанных инвестиционных и производственных программ;";

м) абзац сорок восьмой признать утратившим силу;

н) в абзаце пятьдесят первом слова "сбору и" исключить;

о) дополнить абзацем следующего содержания:

"утверждение правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правил ведения их реестра.";

3) в статье 6:

а) в абзаце тринадцатом слова "операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности" исключить;

б) в абзаце четырнадцатом слова "операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности" исключить;

в) в абзаце шестнадцатом слова "сбору (в том числе раздельному сбору)," заменить словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,";

г) в абзаце семнадцатом слова "сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)" заменить словами "накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)";

4) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.

4. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.";

5) в пункте 2 статьи 9 слова "объекте по обезвреживанию и (или) размещению" заменить словами "объекте обезвреживания отходов и (или) объекте размещения";

6) в пункте 2 статьи 10 слова "для сбора" заменить словом "накопления";

7) в пункте 2 статьи 13 слова "сбору (в том числе раздельному сбору)," заменить словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,";

8) пункт 4 статьи 132 признать утратившим силу;

9) в статье 133:

а) в пункте 1 слово "сбору," заменить словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,";

б) в пункте 3:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"данные о месте нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов;";

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"данные о месте нахождения объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов;";

абзац седьмой считать абзацем восьмым;

абзац восьмой считать абзацем девятым и в нем слова "до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов," заменить словами "до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов,";

дополнить абзацами следующего содержания:

"данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

оценку объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и содержанию территориальных схем;

сведения о зонах деятельности регионального оператора;

электронную модель территориальной схемы обращения с отходами.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается, проходит процедуру общественного обсуждения, включающую представление заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений, замечаний к проекту этой территориальной схемы и подготовку органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по результатам рассмотрения таких предложений и замечаний соответствующего заключения, утверждается и корректируется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

10) дополнить статьей 134 следующего содержания:

"Статья 134. Требования к местам (площадкам) накопления отходов

1. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

2. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

4. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

5. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должен включать в себя:

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

6. Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.";

11) в абзаце первом пункта 3 статьи 24 слова "готовых товаров (продукции)," заменить словом "товаров,";

12) в статье 242:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров на территории Российской Федерации (далее - производители товаров), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза (далее - импортеры товаров), обязаны обеспечивать выполнение установленных Правительством Российской Федерации нормативов утилизации.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распространяется на производителей товаров с момента их первичной реализации на территории Российской Федерации в отношении:

товаров, произведенных на территории Российской Федерации;

упаковки товаров, произведенных на территории Российской Федерации.";

в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распространяется на импортеров товаров с момента их первичной реализации на территории Российской Федерации в отношении:

товаров, импортированных из третьих стран в Российскую Федерацию и прошедших соответствующие таможенные операции;

товаров, ввезенных из государств - членов Евразийского экономического союза;

упаковки товаров, импортированных из третьих стран в Российскую Федерацию и прошедших соответствующие таможенные операции;

упаковки товаров, ввезенных из государств - членов Евразийского экономического союза.";

г) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Производитель товаров, импортер товаров не обязаны обеспечивать выполнение нормативов утилизации в отношении товаров, упаковки товаров, которые вывозятся из Российской Федерации.";

д) в пункте 2 слова "готовых товаров, включая упаковку," заменить словами "товаров, упаковки товаров,";

е) в пункте 3 слово "этих" исключить;

ж) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обеспечение выполнения нормативов утилизации осуществляется непосредственно самими производителем товаров, импортером товаров путем организации собственных объектов по утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых коммунальных отходов).";

з) пункт 41 после слов "групп товаров" дополнить словами ", групп упаковки товаров", после слов "таких товаров" дополнить словами ", такой упаковки товаров";

и) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В случае создания производителями товаров, импортерами товаров ассоциации (союза) в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации (далее - ассоциация) производитель товаров, импортер товаров имеют право на основании соответствующего договора поручить ассоциации обеспечивать выполнение нормативов утилизации путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых коммунальных отходов), а также представлять от своего имени отчетность о выполнении нормативов утилизации.";

к) в абзаце втором пункта 9 слова "о выполнении" заменить словами ", подтверждающей выполнение";

л) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Выполнение нормативов утилизации подтверждается:

договорами, предусмотренными пунктами 4 и 5 настоящей статьи, - в случае, если выполнение нормативов утилизации обеспечивается путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых коммунальных отходов), или в случае создания ассоциации;

актами утилизации отходов от использования товаров, утвержденными в порядке, установленном пунктом 16 настоящей статьи.";

м) дополнить пунктом 92 следующего содержания:

"92. Сведения о договорах и актах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 91 настоящей статьи, включаются в отчетность о выполнении нормативов утилизации.";

н) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Нормативы утилизации для каждой группы товаров, группы упаковки товаров, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются в процентах от общего количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, выраженного в единицах массы или единицах товаров, либо упаковки товаров, выраженного в единицах массы упаковки, использованной для таких товаров.";

о) в пункте 14 слова "товара, подлежащего утилизации," заменить словами ", подлежащая утилизации,";

п) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Порядок, формы и сроки представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации, порядок декларирования количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, перечень которых предусматривается пунктом 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

р) пункт 18 дополнить словами "в порядке, определенном пунктом 16 настоящей статьи";

с) в пункте 19:

абзац второй после слова "товарах," дополнить словами "об упаковке товаров,";

абзац третий после слова "товаров," дополнить словами "упаковки товаров,";

13) в пункте 13 статьи 243 слова "готовых товаров, в том числе упаковки таких товаров," заменить словами "товаров, упаковки товаров,";

14) в статье 245:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров по каждой группе товаров, группе упаковки товаров согласно перечню, указанному в пункте 2 статьи 242 настоящего Федерального закона, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. В отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров в этой упаковке.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Экологический сбор не уплачивается в отношении количества товаров, упаковки товаров, которые вывозятся из Российской Федерации.";

в) в пункте 5 слова "по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств," заменить словами "по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат утилизации,";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора на массу товара или на количество единиц товара (в зависимости от вида товара) либо на массу упаковки товара, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации, и на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах.";

д) пункт 8 после слов "срок уплаты," дополнить словами "порядок осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью его внесения,";

е) пункт 9 дополнить словами "в порядке, определенном в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи";

ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора расходуются посредством реализации государственных программ Российской Федерации в форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами. Указанные субсидии федерального бюджета предоставляются в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.";

з) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Субсидии, указанные в пункте 10 настоящей статьи, в приоритетном порядке предоставляются для выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров путем уплаты экологического сбора, а также для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов обработки, утилизации отходов.";

15) в статье 246:

а) в пункте 1 слова "региональным оператором" заменить словами "одним или несколькими региональными операторами";

б) в пункте 2 слово "Сбор," заменить словами "Накопление, сбор,";

в) в пункте 5 слово "менее" заменить словом "более";

г) в пункте 6 слова "сбора и" исключить;

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, на которой региональный оператор осуществляет деятельность на основании соглашения, заключаемого с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей.";

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Зона деятельности регионального оператора определяется в территориальной схеме обращения с отходами.";

ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Если иное не установлено федеральным законом, зоны деятельности региональных операторов должны охватывать всю территорию субъекта Российской Федерации и не должны пересекаться.";

з) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой обращения с отходами субъекта Российской Федерации, на территории которого такие операторы осуществляют свою деятельность. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющие объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, данные о месте нахождения которых включены в территориальную схему обращения с отходами, обязаны принимать твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на территории субъекта Российской Федерации и поступившие из других субъектов Российской Федерации с учетом соглашения, заключенного между субъектами Российской Федерации, только на основании заключенных с региональными операторами договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами и не вправе отказываться от заключения таких договоров.";

16) в статье 247:

а) в пункте 1 слово "сбора" заменить словом "накопления";

б) в пункте 2 после слов "в местах" дополнить словами "(на площадках) накопления", слово "сбор," исключить;

в) в пункте 4 слово "заключают" заменить словами "обязаны заключить", слово "сбора" заменить словом "накопления";

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы.";

17) в статье 248:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В случае, если оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий захоронение твердых коммунальных отходов, осуществляет их обработку с использованием объектов обработки твердых коммунальных отходов, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов для такого оператора не устанавливается. При этом расходы на обработку твердых коммунальных отходов учитываются при установлении предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов.";

б) в пункте 3 слова "сбору и" исключить;

в) в абзаце шестом пункта 4 слово "обработку," исключить;

г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. При установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов повторный учет одних и тех же расходов, относимых к осуществлению деятельности по захоронению и (или) обработке твердых коммунальных отходов, при установлении таких тарифов не допускается.";

д) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. При установлении или корректировке предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами не учитываются расходы на реализацию мероприятий, финансируемых из федерального бюджета в объеме средств уплаченного в федеральный бюджет экологического сбора.";

18) в статье 249:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. При установлении для отдельных категорий потребителей льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулирование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, повышение тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относительно их экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается.";

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на такие льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.";

в) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Перечень потребителей или отдельных категорий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.";

19) в статье 2411:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Информация в области обращения с твердыми коммунальными отходами является общедоступной, за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Раскрытие такой информации осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, региональным оператором и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации.";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

20) в статье 2413:

а) в наименовании слова "оператора по обращению" заменить словами "в области обращения";

б) в пункте 1 слова "и (или) модернизация объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами," заменить словами "объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов";

в) в абзаце третьем пункта 2 слова "и (или) модернизации существующих объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами" заменить словами "существующих объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов";

г) в пункте 3 слово "согласования," исключить, слова "объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов," заменить словами "объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ,".

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563) следующие изменения:

1) подпункт 71 изложить в следующей редакции:

"71) установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утверждения порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов, предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждения территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;";

2) подпункт 72 изложить в следующей редакции:

"72) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2011, N 29, ст. 4281; 2013, N 30, ст. 4059; 2015, N 1, ст. 11; N 48, ст. 6723) следующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

1. К вопросам местного значения муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

2. К вопросам местного значения городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства могут быть возложены законами соответствующих субъектов Российской Федерации на органы государственной власти городов федерального значения.

4. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в области охраны окружающей среды определяются законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения.";

2) в статье 51:

а) в пункте 2:

в абзаце третьем слова "опасных отходов" заменить словами "отходов I - IV классов опасности";

в абзаце четвертом слова "опасных отходов" заменить словами "отходов I - IV классов опасности";

в абзаце пятом слова "опасных отходов" заменить словами "отходов I - IV классов опасности";

б) пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822: 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828) следующие изменения:

1) пункт 18 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";

2) пункт 14 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;";

3) пункт 24 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;".

Статья 5

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017, N 31, ст. 4828) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 30 слово "сбор," исключить;

2) часть 1 статьи 157 после слов "ресурсоснабжающими организациями," дополнить словами "региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,".

Статья 6

В пункте 65 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3126; 2008, N 27, ст. 3126; 2010, N 27, ст. 3436; 2012, N 18, ст. 2130; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4266; 2016, N 27, ст. 4208; 2017, N 31, ст. 4828) слова "пунктом 11 части 1 статьи 4" заменить словами "пунктами 11 и 17 части 1 статьи 4".

Статья 7

Часть 11 статьи 15 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2015, N 1, ст. 11) изложить в следующей редакции:

"11. Приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности и сама лицензия имеют приложение, в котором на основании заявления о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии, предусмотренных соответственно статьями 13 и 18 настоящего Федерального закона, указываются виды отходов I - IV классов опасности и (или) группы, подгруппы отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых предоставляется лицензия, и соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.".

Статья 8

Внести в часть 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780) следующие изменения:

1) пункт 8 после слова "теплоснабжению," дополнить словами "обращению с твердыми коммунальными отходами,";

2) пункт 43 признать утратившим силу.

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 24; 2017, N 1, ст. 27) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац тринадцатый подпункта "з" пункта 1 признать утратившим силу;

б) абзац тридцать второй подпункта "б" пункта 4 признать утратившим силу;

в) абзац шестнадцатый пункта 12 признать утратившим силу;

г) абзац пятидесятый пункта 23 признать утратившим силу;

2) подпункт "в" пункта 5 статьи 9 признать утратившим силу;

3) статью 19 признать утратившей силу;

4) статью 23:

а) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. При первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив в срок не позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения и по их требованию представить подтверждающие данный факт документы, в том числе документы, обосновывающие расчет этого размера платы.";

б) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается.".

Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 4, абзацы шестой - одиннадцатый пункта 10 статьи 1 и статья 4 вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Положения пункта 3 статьи 133 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются при первой корректировке территориальных схем обращения с отходами после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 1 января 2020 года.

4. Положения пункта 10 статьи 246 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" применяются со дня заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5. Положения пункта 10 статьи 246 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в части соглашения между субъектом Российской Федерации - городом федерального значения и другими субъектами Российской Федерации применяются с даты вступления в силу такого соглашения, но не позднее 1 января 2021 года. В случае отсутствия 1 июля 2020 года соглашения, указанного в настоящей части, неурегулированные разногласия по условиям соглашения рассматриваются Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин