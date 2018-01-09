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Рубрика: В мире

Госдеп США побоялся возвращать своих дипломатов на Кубу

Американские дипломаты не вернутся на Кубу, пока Гавана не решит проблему "акустических атак". Об этом заявил госсекретарь США. Рекс Тиллерсон отметил, что не сможет защитить своих подчиненных, находящихся на Острове Свободы.

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"Я воспротивлюсь каждому, кто желает, чтобы я осознанно посылал людей туда, где их здоровью может быть причинен вред", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

ТАСС напоминает, что в Гаване с ноября 2016 года по август 2017-го пострадали 24 американских дипломата. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. После проведенного расследования ФБР заявило, что не выявило доказательств совершения "акустических атак" в отношении американских дипломатов на Кубе.

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