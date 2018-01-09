Япония потребовала предотвратить инциденты с вертолетами США

Министерство обороны Японии потребовало от США принять меры для предотвращения инцидентов с военными вертолетами. Об этом заявил глава ведомства Ицунори Онодэра.

Ранее винтокрылая машина аварийно села в южной японской префектуре Окинава. Это стало уже вторым аналогичным случаем за прошедшую неделю. По словам Онодэры, подобные происшествия вызывают большую обеспокоенность у местных жителей, передает ТАСС.

Министр обороны Японии намерен посетить Гавайи и провести встречу с главой Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Гарри Харрисом.