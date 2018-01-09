Юристы подготовят встречу Трампа со спецпрокурором США по РФ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер может решиться взять показания с президента Дональда Трампа в рамках расследования приписываемого команде республиканца сговора с Россией. Об этом, как передает ТАСС, сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, юрисконсульты главы государства в предварительном порядке прорабатывают формат, место и длительность возможной встречи. В частности, обсуждается, будет ли Мюллер лично брать показания у Трампа и какие вопросы собирается ему задавать.

"Белый дом не комментирует сообщения о контактах с офисом спецпрокурора в знак уважения к нему и его правилам работы", - заявил NBC юрисконсульт президента Джон Доуд, добавив, что администранция Трампа продолжает сотрудничать с Мюллером "с целью содействовать скорейшему разрешению всех имеющихся вопросов".

Ранее президент США заявил, что его не затрагивает расследование утверждений о попытках Москвы повлиять на ход выборов в 2016 году, которое ведет спецпрокурор. Трамп, однако, ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он лично дать показания команде Мюллера.