Власти Македонии начали борьбу с грязным воздухом в столице страны

Из-за сильного загрязнения воздуха в столице Македонии правительство страны приняло меры для улучшения ситуации.

"От работы необходимо освободить беременных женщин и лиц старше 60 лет, а также больных хронической астмой и перенесших инфаркт и инсульт. МВД должно направить грузовой транспорт по объездной Скопье. Органы местного самоуправления - обеспечить бесплатный проезд в транспорте", - говорится в документе, направленном в различные ведомства республики.

Кроме того, как пишет РИА Новости, отменены все соревнования и мероприятия на открытом воздухе, а власти обязаны наполовину сократить использование служебного транспорта.

Загрязнение воздуха в Скопье, где проживают почти 700 тысяч человек, превысило допустимую норму в четыре раза.