Ведущие научные издания мира пытаются заглянуть в будущее, дать прогноз научных достижений в новом году. Как и в прошедшем, наибольшие ожидания связаны с космосом. Что, впрочем, и понятно. Ведь многие космические агентства уже объявили о своих планах. Она, прямо скажем, амбициозны. Сразу две миссии отправятся изучать астероиды. Японская станция "Хаябуса-2" должна достигнуть астероида Рюгу и доставить оттуда образцы грунта. Предыдущая версия этого аппарата в 2005 году сумела привезти на Землю несколько образцов грунта астероида Итокава. Новый аппарат "Хаябуса-2" значительно усовершенствован, сбором грунта займутся сразу несколько небольших зондов, которые спустятся на поверхность Рюгу.

Доставку грунта с другого астероида, Бенну, должен в этом году осуществить американский аппарат OSIRIS-REx. Брать образцы он будет, не садясь на поверхность астероида. Аппарат зависнет на высоте около 5 километров, с него на поверхность опустится специальное устройство, которое попытается засосать до 2 килограмм грунта.

Исследование астероидов интересно по многим причинам. Прежде всего ученые хотят понять, как образовалась наша Солнечная система. Не случайно астероиды называют "капсулами времени", в них в первозданном виде хранится космический материал, из которого создана наша Вселенная. Возможно, ученые найдут подтверждение гипотезе, что жизнь была занесена на Землю именно астероидами. Кроме того, изучая эти небесные тела, ученые надеются найти способы борьбы с ними, если астероиды будут угрожать Земле. А такая вероятность постоянно обсуждается в научном сообществе. Но изучение астероидов имеет и чисто практическую цель. Уже сегодня ряд зарубежных фирм планируют превратить их в своеобразные космические "рудники" по добыче ценных ископаемых. И поиск таких Эльдорадо - одна из задач полетов к этим космическим телам.

Естественно, в центре внимания ученых и Луна. К ней отправится индийская станция "Чандраян-2". В отличие от космического зонда "Чандраян-1", запущенного в 2008 году, новый аппарат должен совершить мягкую посадку на спутник Земли и исследовать его с помощью лунохода. Что касается Марса, то к нему отправятся две миссии. Первая - межпланетная станция InSight. Ученые НАСА планируют продолжить уже начатые работы по проникновению в толщу планеты. На этот раз специальный зонд должен пройти внутрь значительно глубже, чем удавалось ранее, чтобы лучше понять историю формирования Красной планеты.

От новых проектов освоения космоса до изучения древних экосистем - это лишь часть прорывов в науке 2018 года

Марс в центре внимания и уже знаменитого Илона Маска. Он намерен отправить к планете одну из самых мощных космических ракет в мире - Falcon Heavy. Ее общая длина 70 метров, она сможет доставлять на орбиту грузы весом до 57 тонн. Пока эта миссия будет проходить в беспилотном режиме, но конструкция сделана с учетом экипажа. Маск утверждает, что ракета станет лидером зарождающегося рынка коммерческих запусков и позволит доставлять астронавтов за пределы земной орбиты.

Европейское космическое агентство совместно с японскими учеными намерены изучать ближайшую к Солнцу планету - Меркурий. Цель миссии BepiColombo - получить новые знания об этой планете. Планируется запуск на ее орбиту двух аппаратов, которые проводут подробную фотосъемку и исследуют магнитное поле. Ученые надеются проверить теорию, что Меркурий состоит из массивного железного ядра, покрытого слоем силикатной породы.

Наконец, летом этого года на орбиту будет выведен космический телескоп TESS, разработанный специалистами Массачусетского технологического института. Он будет искать планеты земного типа. У телескопа большой сектор обзора, что позволит обнаружить экзопланеты практически в любом направлении на расстоянии до 200 световых лет. И если на сегодня выявлено около 5 тысяч таких планет, то ученые прогнозируют, что благодаря новому телескопу их число может увеличиться до 20 тысяч. Главная цель проекта стоимостью почти 400 миллионов долларов - поиск планеты, пригодной для жизни.

Среди других событий этого года ученые выделяют гигантский айсберга весом в триллион тонн, отколовшийся в Антарктиде от шельфового ледника. Перед специалистами открылась уникальная экосистема возрастом в несколько миллионов лет. Ее изучение позволит получить новые данные о прошлом Земли, и прежде всего о формировании ее климата. Кстати, большие ожидания связаны с объявленным докладом экспертов ООН, которые считают, что сегодня вполне реально удержать рост температуры на планете до конца века в пределах 1,5 градуса С. А вот если не получится, то катастрофических последствий не избежать.