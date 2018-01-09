КНДР: Северокорейское оружие не нацелено на Китай и Россию

По итогам первого раунда переговоров между Пхеньяном и Сеулом глава северокорейкой делегации, председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон заверил, что оружие КНДР нацелено только на США. Об этом сообщает Reuters.

"Оружие Северной Кореи предназначено только для Соединенных Штатов", - заявил он, подчеркнув, что оно не нацелено на северокорейских братьев - Китай или Россию.

Вместе с тем Ри Сон Гвон также подчеркнул, что обсуждение ядерной программы и оружейного арсенала Пхеньяна может негативно сказаться на межкорейских отношениях.

Напомним, что во вторник состоялся первый раунд переговоров между Республикой Корея и КНДР в приграничном пункте Пханмунджом, главной темой которых стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, а также участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх.