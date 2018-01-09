Крашенинников: Вербовка террористов должна наказываться по всей строгости

О вступившем в самом конце прошлого года в силу новом законе , значительно ужесточающем уголовную ответственность за преступления, связанные с терроризмом, в интервью "Российской газете" рассказал председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Законом вводятся новые критерии ответственности и ужесточается уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы не только для тех, кто непосредственно совершает теракты, но и за вовлечение в террористическую деятельность, а также за финансирование терроризма. Террористическая деятельность является безусловным злом, а деятельность по вербовке террористов многократно его усиливает и распространяет. И в этом заключается наибольшая опасность. Террористические организации, не прекращая, ведут работу по вовлечению в свои ряды, распространяют идеологию терроризма, обучают новых боевиков и смертников. И если, скажем, одурманенному террористу-смертнику все равно, какие меры прописаны в законе - 10 лет лишения свободы или пожизненное заключение, - он и так намерен пожертвовать жизнью. Но вот для организатора или вербовщика, который склонял смертника к безумному поступку и продолжает делать это в отношении других лиц, разница окажется существенной.

Общественная опасность от содеянного вербовщиком может быть в десятки и сотни раз выше. Поэтому такие преступления заслуживают наказания по всей строгости закона. Равно как и финансирование терроризма.

- Принятым законом установлено пожизненное лишение свободы конкретно за финансирование терроризма, за склонение, вербовку, подготовку, вооружение или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений. К ним относятся: террористический акт, вряд ли нужно объяснять, что это такое; организация террористического сообщества, либо деятельности террористической организации или участие в них. На слова "участие в них" я бы обратил внимание тех, кто якобы невинно ходит на тайные сборища послушать говорливого проповедника, из таких и вербуются будущие смертники. Это прохождение обучения в целях осуществления террористической детальности и конкретные действия террористического характера - захват заложника, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия, угон судна воздушного или водного транспорта, железнодорожного состава, сопряженный с осуществлением террористической деятельности.

Полностью интервью Павла Крашенинникова читайте в номере "Российской газеты" от 10.01.2018