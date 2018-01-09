Необходимо пересмотреть потребительскую корзину, прежде всего, улучшить качественный состав набора продуктов питания, заявил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин.

В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от них. "В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, - пояснил министр. - И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины".

Также, по его словам, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50 процентов, и долей непродовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 процентов).

"В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума, - напомнил Топилин. - Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные - от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода".

Глава Минтруда не исключил, что в правительстве будут обсуждать возможность перехода на этот порядок. "Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения", - уточнил Топилин.

Полностью интервью главы Минтруда читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 10 января 2018 года.