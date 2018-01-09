Безработица в новом году будет снижаться, а зарплаты продолжат расти, считает министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В интервью "Российской газете" он также рассказал, почему некоторым россиянам уже отказывают в назначении страховых пенсий, как изменится потребительская корзина, что будет с накопительными пенсиями и кто получит миллион рублей при переезде в другой регион.

Максим Топилин: В продовольственной корзине слишком много хлеба, надо добавить мяса и рыбы. Фото: Олеся Курпяева

Деньги - к детям

Максим Анатольевич, с этого года родителям начнут платить новые пособия на первого и второго ребенка. Откуда деньги на это взяли? Их отщипнули от других социальных статей?

Максим Топилин: Все социальные программы сохранены. Средства на пособия были предусмотрены в бюджете - в резервах правительства и президента.

Всего на поддержку семей и рождаемости - 530 миллиардов на три года, это на пособия, на субсидирование ипотеки, на строительство яслей. К закону о пособиях мы приняли все подзаконные акты, в том числе по распределению средств регионам.

Средства на выплату на первого ребенка пойдут из федерального бюджета в регионы, на второго ребенка - в Пенсионный фонд России.

Кроме того, мы увеличили с 50 до 60 количество регионов, получающих субсидию на выплату пособия на третьего и последующих детей.

И какой эффект ожидаете? Сколько детей может родиться, благодаря таким мерам?

Максим Топилин: Это трудно спрогнозировать, ни один демограф не даст точного прогноза. Никто не рожает детей в надежде на пособие. Хотя, конечно, есть семьи, которые откладывали рождение, скажем, из-за материальной нестабильности. Теперь им будет проще принять решение о рождении ребенка.

В прошлом году шло снижение числа рождений на 10-11 процентов по сравнению с 2016 годом. Предполагать, что начнется резкий рост, было бы очень смело. Но если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, - это будет колоссальный успех.

У нас стремительно снижается число женщин детородного возраста 21 - 39 лет, к 2032 году их будет меньше, чем сейчас, на 28 процентов.

И наша задача заключается в том, чтобы женщины, которые потенциально могут родить ребенка, имели большую уверенность в завтрашнем дне, чтобы у нас рос суммарный коэффициент рождаемости. В 2016 году он был 1,77, в 2017 году, скорее всего - менее 1,7 на одну женщину.

В Минтруде против замены бумажных трудовых книжек электронными, поскольку защита персональных данных пока несовершенна

То есть если у вас было десять женщин, а стало семь, и коэффициент не растет, то и детей родится на треть меньше.

Этого нельзя допускать. Но, конечно, перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин - это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться.

Нам придется постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость.

Сейчас мы будем анализировать, как сработают новые меры, возможно, понадобится что-то в них "поднастроить".

Но очень важно иметь в виду следующее. Для естественного роста населения (это наша главная задача) нужна не только высокая рождаемость, но и низкая смертность. Если в перспективе пяти-шести лет смертность не снизится до полутора миллионов человек в год (а сейчас она в среднем 1,8 миллиона), то стимулированием рождаемости мы не сможем решить задачу естественного прироста.

Вы сказали, расширен список регионов, которые получат субсидию на пособие на третьего ребенка. Почему? Только ли из-за снижения рождаемости?

Максим Топилин: Помогать при рождении третьего ребенка - важный способ повысить суммарный коэффициент рождаемости. Первоначально стояла задача довести его до 1,75. Эту задачу мы выполнили в 2016 году.

Теперь хотели бы довести его до 1,9 на женщину. Для этого надо стимулировать и регионы, которые обеспечивают суммарный коэффициент рождаемости выше, чем 1,7. Они вошли в новый список получателей субсидии. Таким образом, субсидии на пособие на третьего ребенка получат регионы, где суммарный коэффициент рождаемости меньше двух.

То есть в оставшихся 25 регионах, не получивших субсидию, коэффициент рождаемости выше двух?

Максим Топилин: Не обязательно, в них может быть высокий миграционный прирост.

Например, Москва, Калининградская область не субсидируются, хотя коэффициент рождаемости там ниже двух. Но люди туда переезжают жить и работать, поэтому население там все равно растет. Но это не значит, что пособий на третьих детей там не может быть. Регион может его ввести, если посчитает нужным - за счет своих средств.

Есть мнение, что если бы у людей в России были стабильно высокие зарплаты, то никакие пособия не понадобились бы. Вы согласны с этим?

Максим Топилин: В США, в Германии, например, высокая заработная плата? Да. А пособия там есть? Да.

Вывод: какими бы ни были зарплаты, меры поддержки все равно существуют, потому что всегда есть дифференциация, и всегда есть люди, которые зарабатывают немного.

Нет ни одной цивилизованной страны, где нет мер поддержки при рождении ребенка. Выплаты - страховые и не страховые, другие меры. Например, во Франции - система нянь. Хотя там зарплаты и пособия довольно высокие по российским меркам.

Обычно пособия платятся при рождении малыша, пока мама находится в отпуске по уходу за ним. А говорить о замене пособий высокими зарплатами - это все равно что говорить о введении всего одного вида пособия на все случаи жизни - по бедности.

Такие предложения периодически звучат. Но они абсолютно непродуманные - игра на публику. Для каждого пособия - свои критерии, подходы и источники финансирования.

Зарплата: приказано расти

И все-таки, что надо сделать, чтобы зарплаты повышались?

Максим Топилин: В прошлом году реальные зарплаты выросли на три процента.

В 2018 году мы должны указы президента выполнить, значит, зарплаты врачей, учителей, научных, социальных работников значительно вырастут и в этом году.

Если посмотреть статистику за октябрь, можно увидеть, что зарплаты в здравоохранении выросли с начала 2017 года более чем на семь процентов, а по итогам года эта цифра будет выше. Средства на выполнение указов предусмотрены. Федеральный бюджет выделил на это дополнительно 100 миллиардов рублей на 2018 год. Плюс - двести миллиардов выделили регионы.

Напомню также, что с января 2018 года на четыре процента проиндексированы зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах президента, увеличен МРОТ.

А есть прогноз, на сколько увеличатся зарплаты в среднем по экономике в этом году?

Максим Топилин: Я думаю, что реальные зарплаты могут вырасти процента на четыре - больше, чем в 2017, и больше, чем прогнозировало минэкономразвития.

В ранее опубликованном прогнозе минэкономразвития не было учтено, что будет принято решение о существенном повышении МРОТ и увеличении фондов оплаты труда бюджетным учреждениям на 4 процента. У категорий, предусмотренных майскими указами, зарплаты в реальном выражении вырастут еще больше - с января.

Уже есть случаи, когда людям отказали в страховой пенсии по старости. Им не хватило стажа и пенсионных баллов

Означает ли это, что январскую зарплату люди получат в том размере, который прописан в указах президента?

Максим Топилин: Хочу обратить внимание, что речь в них идет о средних показателях.

То есть выполнение указов не значит, что с 1 января зарплата каждого врача будет не ниже 200 процентов средней по региону вне зависимости от его стажа, квалификации, нагрузки, системы оплаты в регионе и прочих критериев. Одни будут зарабатывать меньше, другие - больше. А в среднем по региону должен быть такой показатель.

В некоторых регионах указы были выполнены уже в конце 2017 года.

То есть никаких сбоев по повышению зарплат с января быть не должно?

Максим Топилин: Мы работаем с регионами, чтобы этого не произошло. Но пока у нас есть четыре субъекта, которые не заложили в свои бюджеты средства, необходимые для безоговорочного выполнения указов: Еврейская автономная область, Северная Осетия - Алания, Тыва и Пермский край. Это ответственность губернаторов, они обязаны были средства предусмотреть.

МРОТ догоняет

В 2019 году минимальный размер оплаты труда будет доведен до уровня прожиточного минимума (ПМ). Но прожиточного минимума второго квартала предыдущего года. Значит, на самом деле МРОТ всегда будет немного отставать от ПМ?

Максим Топилин: Мы реализовываем то, что предусмотрено в Трудовом кодексе: МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума.

Что касается второго квартала, если вы посмотрите статистику, то увидите, что уровень прожиточного минимума по итогам второго квартала в основном совпадает с годовым показателем, потому что в третьем квартале инфляция, как правило, минимальная. С учетом того, что инфляция будет не 10 процентов, а два-четыре, то эти погрешности нивелируются, граждане не почувствуют разницы.

Есть еще нюанс: из любой минимальной зарплаты всегда вычитается подоходный налог, а значит, реально МРОТ всегда будет на 13 процентов ниже ПМ. Планируются ли какие-то шаги, чтобы реально, а не формально выровнять эти показатели? Например, установить МРОТ на 13 процентов выше прожиточного минимума? Или отменить налог для самых бедных?

Максим Топилин: Первое - расходы по обязательным платежам и сборам учитываются при исчислении величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть включаются в его величину.

Второе - в 2017 году МРОТ был равен 75 процентам прожиточного минимума. Вопрос об их выравнивании обсуждался на разных уровнях доброе десятилетие. Сейчас принято принципиальное решение - в течение двух лет довести МРОТ до ПМ.

Федеральная экспертная группа поддержала общественную инициативу, собравшую 100 тысяч подписей, по поводу выведения из МРОТ стимулирующих и компенсационных надбавок. А как вы ее оцениваете?

Максим Топилин: Принимая это решение, федеральная экспертная группа предусмотрела и необходимость дополнительной проработки и переходного периода для реализации общественной инициативы.

Данные вопросы будут прорабатываться в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Такие консультации предусмотрены Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2018-2020 годы.

Сейчас мы работаем над постепенным увеличением доли тарифной части в зарплатах в бюджетной сфере. Утвержденные РТК Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год включают положение об увеличении доли окладов в структуре зарплаты в здравоохранении, образовании и культуре.

Следует отметить, что "северные" коэффициенты должны начисляться поверх МРОТ. Так записано в Трудовом кодексе. И недавно это подтвердил Конституционный суд.

А как вы относитесь к предложениям изменить систему выплат "северных надбавок"? Сделать их одинакового размера для всех работников определенной местности вне зависимости от размера зарплаты? Сейчас надбавка - это определенный процент к сумме заработка.

Максим Топилин: Мы не собираемся пересматривать систему северных надбавок и районных коэффициентов.

Самые высокие доходы у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и на Чукотке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Хорошо получать на Чукотке

Какие у нас самые богатые регионы? Где больше людей, зарабатывающих выше прожиточного минимума?

Максим Топилин: По номинальным размерам среднедушевых денежных доходов безусловными лидерами являются регионы Севера и Дальнего Востока.

Наибольшие денежные доходы в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае, то есть в тех регионах, где применяются районные коэффициенты и северные надбавки. Высокие показатели среднедушевых доходов также в Москве и Московской области.

Однако исходить только из абсолютных размеров среднедушевых доходов нельзя. Стоимость жизни по разным регионам существенно различается. Во всех перечисленных регионах стоимость жизни очень высокая. Например, величина прожиточного минимума здесь в 1,8-2,1 раза выше, чем в среднем по России.

При сопоставлении доходов и стоимости жизни получается, что к "богатым" регионам, где денежные доходы населения значительно выше прожиточного минимума, относятся Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Башкортостан, Сахалинская, Белгородская и Московская области.

В Татарстане, кстати, самый низкий показатель доли населения, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума - в 2016 году - 7,5 процента.

А где люди небогато живут?

Максим Топилин: Неблагополучную ситуацию с бедностью статистика фиксирует в республиках Северного Кавказа и некоторых других регионах России.

Самое низкое соотношение между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом в Калмыкии, Тыве, Еврейской автономной области. Здесь же самый высокий уровень бедности.

Ситуация с заработной платой такая же?

Максим Топилин: Несколько иная. Меньше всего доля работников с начисленной заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (менее 2,5 процента работников) в Сахалинской, Ленинградской, Тульской, Магаданской, Белгородской, Мурманской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Санкт-Петербурге.

И, наоборот, от 18 до 20 процентов работников получают зарплату ниже прожиточного минимума в Псковской области и республиках Северного Кавказа. А прожиточный минимум на Северном Кавказа ниже, чем в среднем по России.

А программа трудовой мобильности ожила в прошлом году? Вы говорили, что в 2016-м она не пользовалась большой популярностью?

Максим Топилин: Мы подготовили поправки в закон о трудовой мобильности населения. Если поправки будут приняты, мы снимем ряд ограничений для работодателей, дадим возможность работникам предприятий Дальнего Востока переезжать внутри этого региона для найма с господдержкой. Плюс - планируем возможность увеличения субсидии из госбюджета для работодателей до одного миллиона рублей за одного переехавшего работника. За счет этих денег работодатель сможет взять на себя решение многих проблем работника - от места в детсаду для ребенка до ипотеки на новом месте.

При этом я думаю, что госпрограмма будет не главным драйвером в деле повышения внутренней мобильности. Когда на Дальнем Востоке по-настоящему заработают территории опережающего развития, появятся хорошие высокооплачиваемые рабочие места, инфраструктура для комфортной жизни, люди и так туда поедут и будут там оставаться - без дополнительного стимулирования. Миграционный отток оттуда сильно уменьшится.

С уроков труда - на рынок

Как вы считаете, нужно ли модернизировать уроки труда в школах? В некоторых странах детей на таких уроках учат на 3D-принтерах работать. Мне кажется, такие вещи закладывают основу для будущего рынка труда.

Максим Топилин: Конечно, это надо делать. Мы регулярно обсуждаем эти темы с коллегами из минобрнауки. Также, я считаю, что в законе об образовании обязательно должна быть прописана тема дуального образования.

Сейчас вопрос, сколько учебных часов должно отводиться на практические занятия, отдается на откуп учебным заведениям всех уровней. Я считаю, что практические занятия обязательно должны быть в средних профессиональных и высших учебных заведениях. И проходить они должны на современном оборудовании, а требования к ним должны устанавливаться законодательно.

А вы делаете заявку министерству образования на подготовку кадров, нужных экономике в перспективе?

Максим Топилин: Мы делаем по-другому. Профсообщество разрабатывает профстандарты, а минобрнауки должно их закладывать в образовательные программы и стандарты. Профстандарты - живой организм, они постоянно корректируются в зависимости от технологических изменений и других факторов.

Всего разработано и утверждено более 1100 профстандартов. И работа продолжается: по нашей оценке, количество профстандартов должно быть 2 - 2,5 тысячи.

Зарплаты, по прогнозу минтруда, в этом году могут вырасти на четыре процента, больше, чем в 2017-м

Какие-то новые профессии появляются в процессе составления этих стандартов?

Максим Топилин: Конечно. Сейчас, например, активно развивается цифровая экономика, и она как создает новые профессии, так добавляет новые компетенции уже существующим профессиям. Например, программирование - специалистам ряда рабочих специальностей. Другое дело, что иногда даже профсообщество не может четко сформулировать на бумаге, какие требования должны будут предъявляться к представителям тех или иных профессий в связи с появлением в нашей жизни IT-технологий.

Недавно ВЦИОМ заявил, что реальная безработица в России в два раза выше, чем считает Росстат. Вы согласны?

Максим Топилин: Конечно нет. Росстат считает по методологии Международной организации труда. И выборка Росстата более репрезентативна, чем у ВЦИОМ: более 70 тысяч опрошенных ежемесячно против 1200, опрошенных один раз.

Сейчас общая безработица в России чуть больше пяти процентов. И есть мнение, что в перспективе десятилетия может возникнуть дефицит работников, что хорошо для рынка труда и роста зарплат. В этом случае у работодателей возникнет необходимость сохранять работника, вкладываться в его здоровье и обучение. При этом фоновая безработица будет колебаться на уровне трех-пяти процентов.

В этом году безработица будет снижаться?

Максим Топилин: Думаю, будет чуть меньше. Сейчас где-то 5,5 процента, а будет 4,5-5 процентов. Снижение будет происходить отчасти за счет того, что у нас сокращается население в трудоспособном возрасте.

А какова судьба пособий по безработице? Несколько лет уже вашему законопроекту об его увеличении, но где-то он "застрял"…

Максим Топилин: В начале года мы планируем еще раз обсудить этот документ с профсоюзами и работодателями, чтобы убедить коллег в том, что мы предлагаем наиболее оптимальный вариант увеличения пособия.

Суть в том, чтобы вдвое увеличить размер пособия, но платить его только тем, у кого есть трудовой стаж. Но профсоюзы пока против, они считают, что платить пособия надо всем.

Работаем по электронике

В России принята программа "Цифровая экономика", чего вы от нее ждете? Как она отразится на рынке труда?

Максим Топилин: На самом деле изменения будут проходить постепенно. Десять лет назад не было смартфонов. Теперь они есть. Благодаря им, нам легче коммуницировать, использовать информацию и принимать решения, быть более мобильными.

Но это не значит, что в связи с их появлением мне нужно срочно поменять профессию или как-то еще кардинально изменить свою жизнь. Например, во Франции и Японии есть наземные ветки метро, по которым передвигаются поезда без машинистов. И что, это круто изменило жизнь людей? Да, часть машинистов осталась без работы. Это то же самое, если сетовать на то, что в связи с появлением машин без работы остались извозчики, управляющие лошадьми.

Наша роль в "Цифровой экономике" - это разработка электронных технологий в кадровом делопроизводстве. Сейчас во многих компаниях кадровое делопроизводство ведется в электронном виде и параллельно - в бумажном. Постепенно этот порядок надо будет при согласии работников менять.

А когда трудовые книжки станут электронными?

Максим Топилин: Трудовые книжки не должны стать электронными. Зачем одно менять на другое? Или вы имеете в виду, что должен появиться защищенный электронный ресурс, где бы фиксировались все данные о работниках? К этому надо стремиться.

Но у нас нет пока законодательства об архивном деле в электронном виде. Не совершенны технологии защиты персональных данных. И главное, работники и профсоюзы не готовы отказываться от бумажных документов, в том числе трудовых книжек.

Это молодым людям, приходящим на рынок труда, легко отказаться от трудового договора и трудовой книжки на бумаге. Данные об уплаченных за них взносах поступают в Пенсионный фонд, исходя из этого, формируется их стаж, будущая пенсия. И бумажные документы им не пригодятся. Если к информации о работнике и работодателе в базу данных пенсионного фонда "подгрузить" данные о квалификации, о наградах, увольнениях и приеме на работу, то впоследствии эта система сможет заменить бумажные трудовые книжки.

Но для этого нужны мощные системы защиты информации, архивирование, резервирование… Поэтому если и вводить такую систему, то очень аккуратно. Но это обязательно надо делать, и мы вместе с социальными партнерами и Сбербанком готовим такие законопроекты.

Ключевой вопрос

Хлеб заменят фруктами

В прошлом году из-за предстоящего повышения МРОТ до прожиточного минимума не пересмотрели потребительскую корзину. Этим придется заниматься через два года. Вы планируете ее изменить?

Максим Топилин: Потребительскую корзину пересматривать необходимо. Таковы требования федерального закона. Что надо поправить в действующей корзине? Прежде всего необходимо улучшить качественный состав набора продуктов питания.

В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от этих норм. В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины.

Второе - может быть придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50 процентов, и долей непродовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 процентов). Это будет зависеть от того, насколько будет меняться это соотношение в фактическом потреблении малообеспеченных групп населения.

Но в большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные - от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны.

Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода. Поэтому мы будем обсуждать и возможность перехода на этот порядок. Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения.

104,9 миллиарда рублей из бюджета на 2019 и 2020 годы потребуется, по расчетам минтруда, на продление маткапитала до конца 2021 года. На пособие на второго ребенка из средств маткапитала потребуется 24, 62 и 78 миллиардов рублей на ближайшие три года

Накопительную пенсию опять заморозили. Может быть, пора ее просто отменить?

Максим Топилин: Таких решений в правительстве нет. Есть идеология индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Если Центробанк и минфин воплотят ее в жизнь, ИПК поглотит накопительную пенсию. А может быть, будет какое-то другое решение. Но каким бы оно ни было, министерство всегда занимало позицию, что дополнительное накопление на пенсию должно быть добровольным.

Человек сам должен решить, отчислять ему деньги из зарплаты в накопление. Это не должно быть в силу закона и не должно быть вычетом из общего тарифа. Тем более что рынок НПФ не особо радует с точки зрения надежности.

Если человек сделает выбор в пользу накопления, государство сможет софинансировать его выбор.

Роструд несколько лет ведет работу по легализации рынка труда. Планируется ли сделать какие-то новые шаги в этом направлении?

Максим Топилин: Сейчас новые шаги не обсуждаются. Но хочется, чтобы граждане понимали, что от их страхового стажа зависят их будущие пенсии.

Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если ее размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и "дотянут" пенсию.

Но хочу заметить, что сейчас средняя страховая пенсия по старости по стране более чем в полтора раза (в 1,65 раза) выше прожиточного минимума пенсионера. И в дальнейшем она будет увеличиваться.