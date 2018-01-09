Медведчук: Попытка Украины заменить российский рынок ЗСТ с ЕС провалилась

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что попытка киевских властей заменить российские товары на европейские путем создания зоны свободной торговли с Евросоюзом провалилась.

Медведчук на своей странице в Facebook привел данные Национального банка Украины, которые свидетельствуют, что в период с января по ноябрь 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6 процента, а с ЕС - на 27,6 процента. "К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет торговля Украины с Россией", - подчеркнул он, добавив, что "через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики".

В связи с этим, Медведчук подытожил, что "попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась", и "логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов".

Напомним, что соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной вступило в силу с 1 января 2016 года. Оно предусматривает тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах, а когда эти квоты исчерпываются, вводятся ввозные пошлины.