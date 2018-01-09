Министерство обороны России предупредило накануне мировое сообщество о новой серьезной угрозе, которую несет терроризм, сопряженный с применением беспилотников.

Это стало важным событием начала нового года, новым вызовом всем, в том числе спецслужбам и силовым ведомствам, отвечающим за безопасность внутри страны, а также различным техническим специалистам.

В частности, командование федеральной службы войск Национальной гвардии планирует оснастить свои подразделения неким специальным оборудованием для борьбы с беспилотниками, управляемыми террористами и преступниками.

В настоящий момент специалисты Росгвардии для этого ведут активную работу с представителями промышленности.

"Совместно с минобороны, ФСО и другими заинтересованными в этом отношении ведомствами ведется поиск универсального решения, способного распознавать и эффективно противодействовать беспилотникам любого типа. Несколько образцов подобной техники уже проходят опытную эксплуатацию, но пока они не соответствуют всем предъявляемым требованиям для эксплуатации", - сообщили вчера "Российской газете" в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

При этом любопытная деталь - беспилотники террористов и бандитов росгвардейцы намерены перехватывать и сажать (с помощью какого именно оборудования, пока идет его тестирование, они умалчивают), а вот свои беспилотники, напротив, планируют сделать неуязвимыми для перехватов. Ранее сообщалось, что росгвардейцы тестируют уникальные беспилотные летательные аппараты, способные противостоять средствам радиоэлектронной борьбы. Такой беспилотник запрограммирован игнорировать любые поступающие команды от чужого источника. В случае же потери связи с оператором он переходит в автоматический режим и самостоятельно возвращается на базу кратчайшим путем.

При попытке подменить канал связи бортовой комплекс выдает команду на возврат дрона к месту старта

Отмечалось, что новейший беспилотник способен вести воздушную разведку, находясь в воздухе до 16 часов подряд и передавая изображение на расстояние до 150 километров. В состав бортового оборудования летающего дрона входят фото- и видеокамера, приборы ночного видения и тепловизор. Кроме того, "неперехватываемый" беспилотник имеет легкий вес, при этом внешне напоминая миниатюрный самолет. При размахе крыльев - свыше 5 метров - дрон весит не более 30 килограммов.

По словам экспертов, принцип работы системы перехвата управления беспилотниками достаточно прост: станции радиотехнической разведки анализируют сигнал управления им и создают копию такого сигнала. После чего станция мощной помехой отрезает беспилотник от оригинального сигнала управления, заменяя его на фиктивный.

Неуязвимым беспилотник для средств РЭБ делает уникальное программное обеспечение. Благодаря ему сигнал управления шифруется специальным алгоритмом. При попытке подменить канал связи или заглушить его бортовой комплекс обнаруживает подмену и выдает команду на возврат аппарата к месту старта.

Инфографика РГ / Александр Смирнов

Наглядный урок, как противостоять террористической угрозе, летящей на крыльях беспилотников, на днях всему миру продемонстрировали российские военные. Им удалось отбить в Сирии массированную атаку вражеских беспилотников на наши базы. 13 дронов одновременно попытались оказаться в защищенном воздушном пространстве, но полет их оказался недолог.

Большинство беспилотников были сбиты, управление оставшимися было перехвачено российскими специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и дроны были посажены неподалеку от авиабазы Хмеймим.

Но беспилотники несут террористическую угрозу не только в Сирии, но и у нас в стране. Только дома это уже ответственность других силовых ведомств - ФСБ, ФСО, МВД и Росгвардии.

Стоит отметить, что ранее силовые ведомства также уделяли много внимания беспилотникам, но только не борьбе с ними, а наоборот - использованию в своих целях. Сегодня беспилотные системы различных классов используются практически всеми правоохранительными органами и спецслужбами. Сотрудники ГИБДД с их помощью контролируют и регулируют дорожные потоки, специалисты МЧС изучают места стихийных бедствий и техногенных катастроф, чтобы скоординировать действия спасателей. Полицейские ищут нелегальных мигрантов в пригородах, а росгвардейцы - заблудившихся в лесах туристов и грибников.

"Процесс широкого распространения беспилотных систем хобби-класса, который мы наблюдаем за последние годы как в мире в целом, так и в нашей стране, стал возможным благодаря удешевлению и повышению их доступности для массового потребителя, - сказал "Российской газете" ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. - Однако очевидно, что те же системы, что используются для воздушной фото- и видеосъемки, попав в руки преступных элементов, могут также служить противозаконным целям. И это не только такие относительно "безобидные" вещи, как, скажем, контрабанда товаров через границу или доставка каких-то посылок в тюрьмы".

Дроны, по словам эксперта, также могут применяться террористическими структурами в качестве носителей взрывных устройств или отравляющих веществ. "Опыт подобного применения уже имелся в Израиле. Есть основания полагать, что, к сожалению, подобная практика будет продолжаться, распространяясь и на другие страны. И Россия здесь не является исключением", - считает Денис Федутинов.

Одним из наиболее действенных методов борьбы с подобными беспилотниками в настоящее время являются системы РЭБ, заключил эксперт.

Террористы взяли на вооружение крылатые беспилотники. Они несут под крыльями бомбы и летают на десятки километров. Фото: mil.ru

Досье "РГ"

Одна из наиболее эффективных систем борьбы с беспилотниками, стоящая на вооружении Российской армии, имеет мирное название - "Автобаза". Между тем именно она перехватила и посадила на землю 13 марта 2014 года в районе Перекопа разведывательно-ударный беспилотник американского производства MQ-5B. Судя по бортовой маркировке, он входил в группировку 66-й американской бригады военной разведки с основным местом дислокации в Баварии.В марте 2014 года американские разведчики из этой бригады были замечены в районе украинского Кировограда. Именно оттуда, как считают эксперты, беспилотники стали совершать разведывательные рейды в сторону Крыма."Автобаза" разорвала связь беспилотника и его оператора, а затем вынудила дрон совершить посадку на территории Крыма. После чего полеты MQ-5B над полуостровом прекратились.

Минобороны предупреждает

Защитимся радиоволной

Минобороны России подтвердило информацию о том, что в ночь на 6 января была предпринята массированная атака беспилотных летательных аппаратов неизвестных террористических групп на наши военные объекты в Сирии. Как сообщается, тринадцать малоразмерных воздушных целей пытались нанести удары по авиабазе Хмеймим и военно-морской базе Тартус.

Большая часть беспилотников была уничтожена или перехвачена с последующей посадкой в районах, контролируемых правительственными войсками Сирии. Однако в военном ведомстве пусть и не совсем удавшуюся атаку дронов восприняли как серьезный вызов и объявили о возможности террористических ударов именно с помощью беспилотников практически в любой стране мира. Дело в том, что против российских баз применялись крылатые дроны, способные нести под крыльями существенную боевую нагрузку и летать на расстояния более сотни километров. В частности, в Сирии беспилотники запускались в пятидесяти километрах от намеченных целей.

Можно предположить, что террористы получили возможность атаковать любые объекты, в том числе - гражданские, сохраняя при этом свою анонимность. Определить, кто изготовил, кто запустил и кто управлял дроном после того, как он поразил цель, почти невозможно. А защититься от атаки? Это вполне реально. В той же Сирии подразделения радиоэлектронной борьбы сумели взять под свой контроль управление шестью беспилотниками, а три посадить неподалеку от базы Хмеймим. И сейчас мы можем показать миру эти пока еще анонимные аппараты.

Так вот, именно российские системы радиоэлектронной борьбы - РЭБ - способны полностью обезопасить как военные, так и гражданские объекты от угрозы атаки дронов.

На всех военно-технических салонах, проводившихся в нашей стране на протяжении минувших пятнадцати лет, демонстрировались самые различные системы борьбы с высокоточным ракетным оружием. Эти системы еще более эффективны против дронов.

Давно заявлено о том, что разработана технология защиты всей территории России как от самых современных ударных аппаратов с высокоточным наведением, так и тем более от достаточно примитивных дронов. Суть в том, что наиболее привлекательные для врагов объекты заранее прикрываются системами радиоэлектронной борьбы. Внешне они выглядят как станции мобильной связи, укрепленные на вышках или крышах домов. Чтобы не создавать лишних радиопомех, они выключены. И включаются лишь в момент возникновения ситуации, близкой к реальной агрессии или угрозе атаки дронов. Включаются нажатием кнопки. И все. Никакая беспилотная птица с бомбами под крыльями не пролетит сквозь защитный радиоэлектронный купол. Она просто потеряет управление, грохнется о землю или будет посажена там, где ей прикажут.

В этой ситуации основная защитная роль ложится на станции радиолокационного наблюдения. В минувшем году было заявлено, что сплошное радиолокационное поле над Россией восстановлено. Кнопка включения индивидуальной системы РЭБ может находиться в кабинете руководителя, предположим, детского сада, школы или промышленного предприятия. Повторим, одно ее нажатие по сигналу тревоги снижает до минимума угрозу атаки.

Если такую систему защиты выстроят, то никакие беспилотные террористы нам будут не страшны.