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09.01.2018 17:43
Рубрика: В мире

На Украине за 2017 год подорожали кулинарные символы: борщ и сало

За минувший год на Украине набор овощей для постного борща подорожал на 37 процентов, сообщил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Верховной рады Алексей Дорошенко. Еще один из символов страны - сало - вырос в цене на 67 процентов.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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"За 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%, - цитирует РИА Новости депутата. - Лидер роста стоимости весь год - мясо на решающей дистанции в декабре уступило место овощам. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%".

Сильнее всего на Украине подорожала свекла - на 73 процента.

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