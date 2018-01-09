Названа причина смерти обладателя Кубка СССР по футболу Матюнина

Причиной смерти экс-футболиста столичного "Динамо", победителя Кубка СССР-1984 Валерия Матюнина стал оторвавшийся тромб. Об этом информирует официальный сайт "бело-голубых". Валерий Михайлович скончался сегодня в возрасте 57 лет.

"Футбольный клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Матюнина", - говорится в сообщении динамовцев.

Матюнин играл за "Динамо" в период с 1979 по 1986 года. Завершив карьеру в 1995 году, он более десяти лет работал арбитром. Сын Валерия Михайловича - Алексей Матюнин, пошел по стопам отца. Сейчас он является действующим судьей, работающим на матчах российской Премьер-лиги.