Названы самые продаваемые музыкальные альбомы 2017 года

Рейтинги продажи дисков по всему миру предоставил аналитический сервис Buzz Angle Music. Неожиданностей не произошло. В лидерах те же артисты, которых называли лучшими и все главные музыкальные издания от Rolling Stone до New Musical Express. А на первом месте по реализации альбомов оказался рыжеволосый англичанин Эд Ширан - 2,6 миллиона копий.

Главная тенденция - мода на хип-хоп и рэп - продолжает вытеснять из хит-парадов продаж рокеров и звезд танцевальной электронной музыки. Конечно, Эд Ширан исполняет самую разную музыку, а своим успехом в первую очередь обязан умению сочинять и петь красивые баллады под собственную шестиструнку на фоне сопровождающей группы. Но в целом, в TOP-10 преобладают исполнители хип-хопа: Кендрик Ламар, Дрейк, снова обновившая свой стиль Тейлор Свифт, Weeknd, трио Migos, Post Malone и Бруно Марс (который, впрочем, не концентрируется на одном стиле, а поет и соул, и фанк, а порой даже приближается и к року).

А вот из рок-звезд в TOP-10 только Imagine Dragons.

Лишь 22-ю позицию занимает лиричная мачо-группа Maroon 5, а громогласные Twenty One Pilots с очень удачным и эмоциональным альбомом Blurryface только 29-е. Ну и дальше снова рэперы: Jay-Z, Chance The Rapper, 21 Savage.

Предтеча всех современных музыкальных жанров (кроме хип-хопа и госпел) The Beatles только на 65 месте. Благодаря проданному в количестве 452376 копий альбому 1968 года The Beatles (известный больше как "Белый альбом"). Остальные переиздания их дисков в 2017 году расходились еще хуже.

Metallica с двойным альбомом Hardwired…to Seif-destruct - на 73-месте. 84-е - Linkin Park, 90-е - Coldplay.

Не оптимистичней ситуация и с электронщиками, диджеями. Лучший среди них Кельвин Харрис, и то - всего лишь 42-й.

Десятка самых продаваемых альбомов 2017 года:

1. Ed Sheeran, альбом Divide - 2,6 миллиона копий

2. Kendrik Lamar, DAMN - 2, 5 миллиона копий

3. Taylor Swift, Reputation - 2,3 миллиона копий

4. Drake, More Life - 2,1 миллион копий

5. Bruno Mars, 24K Magic - 1, 4 миллиона копий (если точнее, то - 1,488,815)

6. Post Malone, Stoney - 1,4 миллиона копий (1,449,491)

7. "Музыка к мультфильму Moana" - 1,3 миллиона копий (1,339,790)

8. Weeknd, Starboy - 1, 3 миллиона копий (1,309,978)

9. Migos, Culture- 1,2 миллиона копий (1,291, 968)

10. Imagine Dragons, Evolve - 1,2 миллиона копий (1,129,981)