Названы самые продаваемые музыкальные альбомы 2017 года

Новости

Путин обсудил с Пучковым и Силуановым госпрограмму вооружения 20:00
Руководство Showtime готово приступить к четвертому сезону "Твин Пикс" 19:55
Суд отпустил под домашний арест гендиректора СУ-155 19:52
Тереза Мэй уволила скандального политика 19:38
В Твери умерла мать Михаила Круга 19:31
На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус 19:23
Медведев освободил от должности замминистра образования и науки РФ 19:22
АТОР: Россияне застряли на швейцарском курорте из-за снегопада 19:16
КНДР: Северокорейское оружие не нацелено на Китай и Россию 19:07
Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны 18:30
В США тестируют использование роя малых дронов для боевых действий 18:19
Москвичей удивило отсутствие пробок 18:12
СМИ: Латвия намерена построить военную базу в граничащем с РФ регионе 18:06
Медведчук: Попытка Украины заменить российский рынок ЗСТ с ЕС провалилась 18:02
Российская армия получит вертолеты с новыми двигателями 18:02
В Гомеле к 2020 году реализуют пять крупных инвестпроектов 18:00
Начался отбор наблюдателей на выборы президента России 17:58
Россия через суд отстояла право на водку "Столичная" 17:51
Пушков о смене польских министров: может снизить накал паранойи 17:49
На Украине за 2017 год подорожали кулинарные символы: борщ и сало 17:43
В Орле создали рабочую группу по сотрудничеству с Беларусью 17:41
Названа причина смерти обладателя Кубка СССР по футболу Матюнина 17:38
В Израиле нашли доисторическую стоянку людей с кремниевым оружием 17:38
В Мурманской области зафиксировали подземный толчок 17:19
Назарбаев озвучит 10 главных задач для Казахстана 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
09.01.2018 17:31
Рубрика: Культура

Названы самые продаваемые музыкальные альбомы 2017 года

Текст: Александр Алексеев
Рейтинги продажи дисков по всему миру предоставил аналитический сервис Buzz Angle Music. Неожиданностей не произошло. В лидерах те же артисты, которых называли лучшими и все главные музыкальные издания от Rolling Stone до New Musical Express. А на первом месте по реализации альбомов оказался рыжеволосый англичанин Эд Ширан - 2,6 миллиона копий.

Главная тенденция - мода на хип-хоп и рэп - продолжает вытеснять из хит-парадов продаж рокеров и звезд танцевальной электронной музыки. Конечно, Эд Ширан исполняет самую разную музыку, а своим успехом в первую очередь обязан умению сочинять и петь красивые баллады под собственную шестиструнку на фоне сопровождающей группы. Но в целом, в TOP-10 преобладают исполнители хип-хопа: Кендрик Ламар, Дрейк, снова обновившая свой стиль Тейлор Свифт, Weeknd, трио Migos, Post Malone и Бруно Марс (который, впрочем, не концентрируется на одном стиле, а поет и соул, и фанк, а порой даже приближается и к року).

А вот из рок-звезд в TOP-10 только Imagine Dragons.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Главные музыкальные события года

Лишь 22-ю позицию занимает лиричная мачо-группа Maroon 5, а громогласные Twenty One Pilots с очень удачным и эмоциональным альбомом Blurryface только 29-е. Ну и дальше снова рэперы: Jay-Z, Chance The Rapper, 21 Savage.

Предтеча всех современных музыкальных жанров (кроме хип-хопа и госпел) The Beatles только на 65 месте. Благодаря проданному в количестве 452376 копий альбому 1968 года The Beatles (известный больше как "Белый альбом"). Остальные переиздания их дисков в 2017 году расходились еще хуже.
Metallica с двойным альбомом Hardwired…to Seif-destruct - на 73-месте. 84-е - Linkin Park, 90-е - Coldplay.

Не оптимистичней ситуация и с электронщиками, диджеями. Лучший среди них Кельвин Харрис, и то - всего лишь 42-й.

Десятка самых продаваемых альбомов 2017 года:

1. Ed Sheeran, альбом Divide - 2,6 миллиона копий
2. Kendrik Lamar, DAMN - 2, 5 миллиона копий
3. Taylor Swift, Reputation - 2,3 миллиона копий
4. Drake, More Life - 2,1 миллион копий
5. Bruno Mars, 24K Magic - 1, 4 миллиона копий (если точнее, то - 1,488,815)
6. Post Malone, Stoney - 1,4 миллиона копий (1,449,491)
7. "Музыка к мультфильму Moana" - 1,3 миллиона копий (1,339,790)
8. Weeknd, Starboy - 1, 3 миллиона копий (1,309,978)
9. Migos, Culture- 1,2 миллиона копий (1,291, 968)
10. Imagine Dragons, Evolve - 1,2 миллиона копий (1,129,981)

Главное сегодня

Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны
Владимир Путин упразднил жилье экономкласса
Кремль: Оставшиеся в Сирии силы способны отразить атаки террористов
Премьер Польши сменил значительную часть правительства страны
Обновление Windows "убило" компьютеры