Новым лидером британских консерваторов стал Брэндон Льюис

Тереза Мэй назначила на должность председателя Консервативной партии Великобритании Брэндона Льюиса, который ранее был министром по вопросам иммиграции. Информация об этом опубликована в Twitter. В сообщении подчеркивается, что решение премьер-министра Великобритании одобрила королева Елизавета II.

"Я удостоен чести возглавить консерваторов. Это отличная партия для людей со всей Великобритании и с превосходной командой Благодарю премьер-министра за возможность поработать", - заявил 46-летний Льюис.

Ранее Тереза Мэй отмечала его "превосходные коммуникативные навыки", передает ТАСС.