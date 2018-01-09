Один человек погиб в ходе протестов на севере Туниса

В городе Тебурба на севере Туниса недовольные положением дел в стране вышли на демонстрацию. Протестующие требовали решить проблему с безработицей, а также снизить цены и налоги.

Как передает ТАСС, обстановка накалилась, когда группа молодых людей начала призывать демонстрантов к поджогу здания правительства. В результате столкновений с полицией один человек погиб, еще пятеро были травмированы.

Ранее аналогичные акции прошли в городах Касерин, Сиди-Бузид и Тхала. Демонстрантов полиция разгоняла с помощью слезоточивого газа. Финансовый кризис в Тунисе начался в 2011 году. Стабилизировать обстановку в стране пока не получается.