Полицейские США за год застрелили почти 1000 человек

Сотрудники американской полиции при исполнении служебных обязанностей застрелили в прошлом году 987 человек. Об этом пишет газета The Washington Post, проанализировавшая судебные документы и отчеты правоохранителей.

"В течение 2017 года полицейские застрелили 987 человек. При этом в 2016 году данный показатель составил 963 человека, а в 2015 году - 995", - цитирует ТАСС фрагмент статьи.

В США подобная статистика на официальном уровне не публикуется.

По данным The Washington Post, в 2017 году полиция убила 19 невооруженных чернокожих мужчин, 17 - в 2016 году и 36 - в 2015 году. Как отмечает издание, число убитых стражами порядка вооруженных и невооруженных афроамериканцев непропорционально высоко - 22 процента от общего показателя. При этом чернокожие составляют лишь 6 процентов населения страны.