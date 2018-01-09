Российские фондовый и валютный рынки начали торговый год на позитиве. Российская валюта в паре с долларом торговалась днем во вторник возле отметки 57 рублей за доллар, евро впервые с ноября снижался до 68 рублей. Аналитики оценивают шансы на сохранение позитивных для рубля тенденций в ближайшее время как высокие.

За праздники рубль укрепился примерно на один процент (торги на Московской бирже велись 3, 4 и 5 января). При этом 4 января курс доллара опускался ниже 57 рублей, фондовый индекс РТС превышал отметку 1200 пунктов впервые с сентября 2014 года. "Торги проходили на малых объемах. В какой-то мере рост отечественных индексов можно объяснить техническим перераспределением средств глобальных фондов", - говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Российский рынок оказался далеко не лучшим в 2017 году и вполне мог получить дополнительные средства за счет перетряски портфелей, указывает он.

В целом позитив в начале года воцарился практически на всех развивающихся финансовых рынках, и ударил он в первую очередь по доллару: в авангарде роста к нему шли бразильский реал и мексиканский песо, констатируют аналитики Sberbank CIB. Инвесторы располагают средствами, которые могут быть пущены в дело, и хотят воспользоваться преимуществами, связанными с очень низкой волатильностью, отмечают они. Рынки пребывают в сбалансированном состоянии: темпы роста мировой экономики находятся на среднем уровне. "В этом году, по всей видимости, на состоянии евро благоприятно скажется политика, направленная на ускорение инфляции в еврозоне. В связи с этим инвесторы предпочитают финансировать новые вложения за счет доллара", - пишут аналитики Sberbank CIB. По их мнению, рубль будет догонять мировые тенденции.

Днем во вторник, 9 января, курс российской валюты закрепился возле отметки 57 рублей за доллар. Такой динамике способствовал продолжающийся рост цен на нефть, отмечает аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Стоимость мартовских фьючерсов на баррель нефти европейской марки Brent колебалась возле высокого уровня в 68 долларов. Основным риском для российской валюты на горизонте месяца выступает публикация отчета минфина США по перспективам распространения санкций на российский суверенный долг, считает Евдокимова. "На горизонте недели важным фактором представляется предстоящее в пятницу решение Трампа о санкциях в отношении Ирана. В отсутствие санкций возможна некоторая коррекция цен на нефть и соответствующее движение в рубле", - рассчитывает она. Краткосрочными ориентирами по доллару аналитик называет показатели 56,7-57,7 рубля.

Спрос на валюту на этой неделе останется низким, что позитивно повлияет на курс рубля

На текущей неделе на курс рубля должно позитивно повлиять и отсутствие спроса на иностранную валюту со стороны российского минфина, который 28 декабря завершил валютные интервенции с лимитом от 200 миллионов долларов в день, отмечают аналитики Sberbank CIB. По их расчетам, финансовое ведомство возобновит интервенции не ранее 15 января. "Позитивный настрой также должно обеспечить возвращение на валютный рынок экспортеров: есть достаточно убедительные основания полагать, что они будут активно продавать иностранную валюту, накопленную за праздники", - полагают в Sberbank CIB. По их прогнозу, пара доллар - рубль вполне может пробить сентябрьский минимум, опустившись ниже 56,8 рубля.