Пушков о смене польских министров: может снизить накал паранойи

Назначение новых министров обороны и иностранных дел Польши вряд ли приведет к изменению курса Варшавы в отношении Москвы, но может способствовать снижению накала антироссийской риторики, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы", - написал он в Twitter.

Ранее президент Польши Анджей Дуда по предложению назначенного менее месяца назад премьера Матеуша Моравецкого отправил в отставку нескольких министров, в том числе - главу минобороны Антония Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

Мачеревич в 2010 году возглавлял парламентскую группу, которая вела расследование катастрофы президентского самолета, потерпевшего катастрофу под Смоленском. Уже будучи министром обороны он отличился рядом заявлений, в которых вина за гибель лайнера возлагалась на российскую сторону вопреки выводам совместной комиссии экспертов. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре прошлого года назвал подобные обвинения "блефом и чушью".

Теперь, по данным польского телеканала ТВН24, высшие посты в минобороны и МИД Польши займут соответственно Мариуш Блащак и Яцек Чапутович. Польский кабинет может уже сегодня собраться на первое заседание в обновленном составе.