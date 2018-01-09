Пушков прокомментировал отказ Эр-Рияда от поддержки сирийских боевиков

Саудовская Аравия отказалась от военной поддержки сирийских боевиков, что должно частично способствовать урегулированию конфликта в Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, российский сенатор Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

"Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска - дело гиблое", - отметил Пушков.

Парламентарий считает, что решение Саудовской Аравии является "важным сдвигом" в разрешении конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Война в САР длится с марта 2011 года. Россия приступила к военной операции против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В декабря 2017 года российский президент Владимир Путин приказал вывести наши войска из Сирии.

Западная коалиция во главе с США приступила к военной операции в арабской республике с 2014 года без разрешения Дамаска.