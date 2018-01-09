Пушков заявил о снижении влияния США в Азии

Соединенные Штаты теряют свою влияние в Азии и уступают его Китаю. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

"Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готова строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах", - приводит РИА Новости сообщение Пушкова.

Ранее госдепартамент объявил, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности. Такая мера была принята в ответ на недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры пакистанских властей по борьбе с террористическими группировками, которые действуют "внутри и с его территории", пояснило американское внешнеполитическое ведомство.