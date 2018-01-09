Радикалы разблокировали вход в Киево-Печерскую лавру

На Украине радикалы перестали блокировать въезд в Киево-Печерскую лавру. Эту информацию они сами подтвердили в Facebook, передает РИА Новости.

В понедельник местные СМИ сообщили, что порядка 30 человек из националистической организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Радикалы в балаклавах держали в руках файеры и транспаранты. Акция, как отмечается на странице группировки Facebook, направлена "против ФСБ".

Переговоры с участниками протеста вел наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.