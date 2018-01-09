Ракета Falcon 9 не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

В США разбился секретный спутник. Он не достиг расчетной орбиты и упал в океан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Информация о назначении аппарата была скрыта. Известно только, что его собиралось использовать американское правительство.

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником под кодовым обозначением Zuma стартовала с мыса Канаверал в 20:00 по местному времени. Через восемь минут первая ступень носителя благополучно опустилась на специальную площадку американской компании SpaceX.