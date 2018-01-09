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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Год электробуса

Что изменилось в работе столичного транспорта с 1 января?
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7464 (1)
С нового года в Москве подорожал общественный транспорт. Но есть и хорошие новости - более чем на 70 автобусных маршрутах отключили турникеты, открыли новую станцию метро, а также объявили конкурс на поставку электробусов для города.

Подорожание билетов не такое значительное, как в прошлом году. С основным билетом "Тройка" стоимость поездки на наземном транспорте или в метро выросла всего на рубль, с 35 до 36. Разовые поездки (по бумажным билетам), а также поездки с использованием бесконтактных систем оплаты (PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других) не подорожали вовсе, стоимость их составляет, как и раньше, соответственно 55 и 40 рублей. Кроме того, прежние цены остались на студенческий и школьные проездные - по-прежнему 380 рублей на метро и 250 - на наземном транспорте за месяц. С Нового года в продаже появился трехмесячный проездной для студентов и школьников - стоимостью 1140 и 750 рублей соответственно. А ориентировочно весной запустят льготный проездной для ординаторов и интернов.

Стоимость остальных билетов поднялась максимум на 3,8 процента. Например, "Единый" на 60 поездок теперь стоит 1765 рублей вместо 1700, 60 поездок на наземный транспорт подорожали на 44 рубля ( было 1150, стало 1194).

Сергей Собянин пообещал бонусы тем, кто пользуется "Тройкой"

С первого января на 72 автобусных маршрутах, где работают машины с "гармошкой", отключены турникеты - пассажиры могут садиться во все двери. Маршруты обслуживают около 1100 автобусов. На всех маршрутах усилена работа контролеров.

Еще одна новость наземного транспорта - прямо перед Новым годом "Мосгортранс" объявил конкурс на закупку электробусов. За поставку и обслуживание в течение 15 лет 300 электробусов и 98 зарядных станций город готов заплатить около 30 млрд рублей. Как сообщили "РГ" в департаменте транспорта, поставщик будет нести полную финансовую ответственность за работоспособность своей техники в течение всего контракта.

Всего будет проведено три аукциона, в каждом по 100 электробусов. Затем ежегодно до 21 года будет приобретаться еще по 300 электробусов, а с 21-го года Москва планирует отказаться от закупок дизельных автобусов.

В техническое задание входит электробус на 85 пассажиров, с пробегом на одной зарядке не менее 40 км, адаптированный для поездок маломобильных пассажиров, с климат-контролем, USB-зарядками. Обязательное условие - локализация сборки в России.

В подземке в последний день старого года открылась станция "Ховрино" на Замоскворецкой линии. Заработал второй выход со станции "Международная" Филевской ветки - через него теперь напрямую можно попасть в башни Сити. А с завтрашнего дня на Сокольнической ветке, одной из самых загруженных в московской подземке, пойдут восьмивагонные составы вместо семивагонных, что даст дополнительно 186 тысяч пассажирских мест в сутки. Об этом в своем "Твиттере" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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