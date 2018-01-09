Один из участников знаменитых гонок по Москве от полиции на "Гелендвагене" вновь попал в руки правоохранительных органов.

Абдувахоб Маджидов на суде за гонки с полицией. Сейчас ему снова предстоит встреча с судом. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

На сей раз он не лихачил, а просто не уступил дорогу другому автомобилю. Правда, при этом находиться за рулем он не должен был, ведь права управления его лишили как раз за те самые гонки.

Авария произошла 8 января около 18 часов в районе дома 66 по улице Профсоюзная. Белый "Мерседес", которым управлял, как выяснилось позднее, знаменитый на всю страну "гонщик" Абдувахоб Маджидов, двигался в правом ряду. Но впереди в этом ряду стояли автомобили на поворот. Тогда "Мерседес", включив поворотник, начал перестраиваться в средний ряд. Но там ехал белый "Рэндж Ровер". И скорости у обоих автомобилей были маленькие, и вообще непонятно, как можно не заметить слева от себя солидный джип, который уже на полкорпуса впереди, но тем не менее "Мерседес" зацепил внедорожник.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС водитель предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. При этом документы о законности пребывания на территории России мужчиной предъявлены не были.

- При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные, - говорит Ирина Волк. - Кроме того сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников "гонок на "Гелендвагене" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами. Указанный гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами".

"Гонщику" грозит штраф 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на 100-200 часов

За это нарушение "гонщику" грозит штраф тридцать тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Кстати, в прошлый раз обязательных работ ему удалось избежать. Тогда участникам гонки было предъявлено обвинение в оскорблении стражей порядка. В результате суд приговорил Руслана Шамсуарова и его знакомого Виктора Ускова к обязательным работам в течение 300 часов. Абдувахоб Маджидов, непосредственно управлявший транспортным средством, был полностью оправдан. Но был лишен прав. По всей видимости, пешком ему ходить не понравилось.

Во вторник вечером стало известно, что Черемушкинский районный суд столицы отказался рассматривать материалы дела в отношении Маджидова. "Мировой судья вынес определение о возврате дела об административном правонарушении в ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО для устранения выявленных недостатков, выразившихся в отсутствии в представленных материалах протокола административного задержания Маджидова, а также материалов видеофиксации", - сообщила журналистам представитель Черемушкинского суда.