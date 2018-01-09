Лишенный прав участник гонок на Gelandewagen задержан в Москве

Полиция Москвы задержала лишенного прав участника гонки на Gelandewagen, попавшего в аварию на Профсоюзной улице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Вовк.

ДТП с участие двух иномарок произошло в понедельник вечером в районе дома 66 по улице Профсоюзная. Машины получили повреждения и их водители вызвали наряд ГИБДД.

По словам Вовк, прибывшим сотрудникам ДПС один из участников ДТП предъявил "паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья". Документов о законности пребывания на территории РФ у мужчины не было, сказала собеседница агентства.

"... Возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные, - сказала она. - Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами".

Волк отметила, что мужчину доставили в отдел полиции, где была установлена его личность. В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что речь идет об одном из участников гонок на Gelandewagen Абдувахобе Маджидове.