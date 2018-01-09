СК: Найденный на воронежской свалке малыш был задушен

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщили в региональном управлении СКР.

Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Новоронеже. Вскоре разыскали и его 31-летнюю мать.

- По предварительным данным, женщина родила живого доношенного мальчика. Затем она закрыла рукой рот и нос ребенка и удерживала его до тех пор, пока малыш не перестал подавать признаки жизни. Смерть младенца наступила от асфиксии, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Нововоронеж Андрей Бредихин.

Тело сына мать завернула в простыню, сунула в пакет и бросила в мусорный контейнер.

- Подозреваемая признала свою вину, - добавил Бредихин.