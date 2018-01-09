В Москве женщина обстреляла из пневматики автомобили и прохожих

В центре Москвы задержали женщину по подозрению в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
Накануне в полицию поступила информация, что неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета на улице Литвина Седого.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов по подозрению в стрельбе задержали 47-летнюю владелицу автомобиля.
Предварительный осмотр показал, что в результате ее действий пострадали как минимум четыре машины.
Собственники автомобилей уже написали заявления в полицию.