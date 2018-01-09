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09.01.2018 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новой Москве задержан наркодилер с крупной партией гашиша

Текст: Владимир Богданов

Сотрудники столичной наркополиции совместно с местными оперативниками задержали 57-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Он подозревается в покушении на сбыт гашиша в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы московской полиции полковник внутренней службы Юрий Титов.

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- В ходе проверки оперативной информации в поселении Мосрентген оперативники задержали мужчину. При проведении личного досмотра у подозреваемого при себе был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось десять прямоугольных брикетов с веществом растительного происхождения. Согласно результатам проведенной экспертизы в пакете было около двух килограммов гашиша. В съемной квартире задержанного полицейские нашли еще 200 граммов этого же наркотика. Предварительно установлено, что это зелье злоумышленник намеревался сбыть, - заявил Титов.

Подозреваемый арестован. Уголовное дело возбуждено по нескольким тяжелым статьям УК, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

В Петербурге изъяли четверть тонны наркотиков

Надо сказать, что в новогодние праздники наркодилеры доставили московским полицейским довольно много работы. Например, на территории Юго-Западного округа столицы, на улице Генерала Тюленева, полицейские задержали 37-летнего москвича с большой партией наркотиков. В результате обыска, проведенного в квартире подозреваемого, оперативники обнаружили 24 маленьких и 5 больших свертков с неизвестными веществами. Исследованием установлено, что данные вещества являются героином общей массой более 350 граммов и метадоном массой более 80 граммов. Также в квартире задержанного были изъяты электронные весы, упаковочный материал и различные инструменты для фасовки наркотических средств. Установлено, что запрещенные вещества злоумышленник приобрел с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемый арестован. Ему грозит лет 20 провести в местах не столь отдаленных.

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