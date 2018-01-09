В Орле создали рабочую группу по сотрудничеству с Беларусью

В Орловской области при правительстве создана специальная рабочая группа, которая займется реализацией плана мероприятий по сотрудничеству с Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В ведомстве пояснили, что рабочая группа является совещательным органом, наделенным соответствующими полномочиями. Она займется реализацией плана мероприятий, утвержденных на 2018 год. В него, в частности, включен обмен делегациями, включая научные, помощь властей в налаживании деловых связей, проведение выставок и презентацией обеих сторон в рамках соглашения, заключенного ими ранее, и многое другое.

Рабочая группа получила право запрашивать необходимую ей информацию у органов исполнительной государственной власти Орловской области, а также госучреждений и организаций. Она может привлекать экспертов. Председателем назначен глава облдепартамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Филатов.

Его заместителем стал зампред правительства по АПК Дмитрий Бутусов. В состав также включены представители бизнес-сообщества и науки, в том числе ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко. Белорусскую часть группы возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Как уже рассказывала "РГ", в ноябре 2017 года врио орловского губернатора Андрей Клычков провел встречу с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Смоленске Чеславом Шульгой. Они обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах и договорились о создании специального совещательного органа.