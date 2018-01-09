Комсомольская фирма задолжала сотрудникам семь млн рублей

Уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам инвестиционно-строительной компании возбуждено прокуратурой Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова, с сентября 2014 года ООО задолжало 184 работникам 7,3 миллиона рублей.

Выяснилось, что долг образовался из-за невыгодных сделок, которые заключал директор предприятия. Таким образом он пытался вывести деньги из оборота организации, считает надзорное ведомство.

"В связи с этим обществу был причинен ущерб на сумму более чем 191 миллион рублей", - отметила Валентина Глазова.

На данный момент фирма является банкротом.