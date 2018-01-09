Жителей Курил предупредили об ураганном ветре и метели

Ураганный ветер и метель обрушатся на Курилы в среду утром, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

В Курильском и Южно-Курильском районах синоптики прогнозируют ураган и ухудшение видимости до 500 метров, в Северо-Курильском - сильные снег, ветер и метель.

Кроме того, в ближайшую ночь непогода затронет большую часть региона, включая Южно-Сахалинск. В администрации Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов направлено экстренное предупреждение.

Напомним, из-за прихода циклона на юге Сахалина нарушено междугороднее автобусное сообщение. Отменены рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск и Макаров. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Между тем

Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Магаданской области. Возникновение ЧС возможно в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах из-за надвигающейся метели и сильного ветра.