В Приамурье раскрыли двойное убийство

Амурские правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении двойного убийства, сообщает региональное управление СК РФ. Они уже дали признательные показания и заключены под стражу.

В последних числах декабря в полицию Благовещенска поступило заявление об исчезновении двух молодых людей. На следующий день был найден автомобиль Lexus, на котором они уехали.

- После этого руководство УМВД приняло решение о создании оперативной группы из опытных сотрудников уголовного розыска. Оперативники изучили более 60-ти записей камер видеонаблюдения, опросили свыше 200 человек, - говорится в официальном сообщении УМВД по Амурской области.

2 января в одном из гаражей, расположенных на окраине областного центра, были найдены тела пропавших со следами огнестрельных ранений.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц".

Оперативники установили подозреваемых в этом тяжком преступлении. Одного из них, ранее судимого жителя Сковородинского района, задержали в поезде дальнего следования, его сообщника - на Благовещенской таможне, по возвращении из Китая, где мужчина провел несколько дней.